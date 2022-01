Malgré le triomphe critique et commercial de The Last of Us Part II, Naughty Dog prend tout son temps pour développer son mode multijoueur. En attendant, les joueurs continuent de guetter la moindre bribe d'information.

Voilà bien longtemps que les rumeurs et autres spéculations vont bon train autour du mode multijoueur de The Last of Us Part II, et Naughty Dog prend de temps à autre un malin plaisir à teaser les joueurs. À l'automne dernier, la responsable de la communication Rochelle Snyder précisait :

Nous contenterons de dire que nous aimons beaucoup ce que l'équipe est en train de développer et que nous voulons leur laisser le temps de construire ce projet ambitieux. Nous sommes actuellement en plein recrutement pour des postes liés au multijoueur

The Last of U$

Aujourd'hui, c'est justement une offre d'emploi qui met la puce à l'oreille. Naughty Dog recherche en effet un designer économique spécialisé dans la monétisation. Le descriptif du poste ne cache d'ailleurs pas les ambitions fiduciaires du studio responsable de la licence The Last of Us :

Embarquez pour la toute nouvelle aventure de Naughty Dog - le premier jeu multijoueur autonome du studio ! Nous cherchons à apporter le même niveau d'ambition et de qualité de nos jeux scénarisés emblématiques à ce projet multijoueur unique. Nous recherchons donc un concepteur de monétisation expérimenté, créatif et collaboratif pour nous aider à créer un environnement économique favorables aux joueurs en partant de zéro.

Cette dernière phrase pourrait être de nature à s'interroger sur le fait que l'annonce concerne ou non le mode multijoueur de The Last of Us Part II. Le mystère reste entier, comme le personnage d'Ellie.

La part du gain

Et si la mention d'un magasin in-game serait de nature à inquiéter les survivalistes honnêtes, une lecture attentive de l'offre d'emploi précise que ce système monétaire "durable" qui vise (évidemment) à une forme de "rétention" devra "respecter l'expérience des joueurs" et s'assurer de correspondre aux "bonnes pratiques" de la monétisation. Si Naughty Dog cède donc à de nouvelles sirènes, le studio entend sur le papier proposer une formule qui ne mettra pas à mal sa réputation auprès de son public. Comment ? Le suspens est total. Rappelons qu'un ancien développeur avait pris des gants pour justifier les premières microtransactions intégrées à certaines de leurs précédentes productions, comme le mode multijoueur d'Uncharted 4.

Qu'il s'agisse ou non d'un projet lié à The Last of Us, Naughty Dog semble plus que prêt à intégrer un système de microtransactions dans l'un de ses futurs jeux. Il n'en fallait pas plus pour que certains de nos confrères se demandent s'il ne fallait pas y voir l'arrivée d'un éventuel free-to-play, une théorie sur laquelle nous vous laisserons débattre gratuitement dans les commentaires ci-dessous.