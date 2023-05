Le lancement de The Last of Us Part 1 sur PC fut assez catastrophique c'est le moins que l'on puisse dire mais tout est en train d'évoluer dans le bon sens.

Comme nous pouvions vous l'expliquer au sein de notre TEST, le lancement de The Last of Us Part 1 fut assez problématique pour ne pas dire catastrophique. En vérité le jeu était même injouable sur de nombreuses configurations PC. En cause ? Une optimisation aux fraises, sans compter les nombreux bugs visuels qui venaient gâcher l'immersion : ombres louches, luminosité capricieuses, problème de basse résolution sur certaines textures... Conscient du problème, Naughty Dog a voulu consciencieusement résoudre les problèmes à l'aide d'un gros patch.

TLOU, le patch miracle ?

Nous pouvons apprendre la nouvelle grâce au compte officiel Twitter du studio, The Last of Us PC vient de recevoir un gros patch d'optimisation. Il s'agit de la version v1.0.5.1 qui doit notamment résoudre les problèmes de stabilité majeurs. Voici la liste complète des changements dont vous pouvez profiter après téléchargement :

Améliorations générales de la stabilité

Correction d'un crash au démarrage affectant tous les GPU Intel Arc

Améliorations de la stabilité pour certains GPU AMD lors d'une lecture prolongée

Logiquement cela devrait vous éviter les nombreuses baisses de framerate qui pouvaient intervenir et cela peu importe votre matériel.

Un correctif pour TLOU Part I sur PC est désormais disponible, apportant des améliorations générales de stabilité, un crash au démarrage, et plus encore. Vous pouvez lire l'intégralité des notes de mise à jour ici : https://feedback.naughtydog.com/hc/en-us/articles/15891825937556-The-Last-of-Us-Part-I-v1-0-5-1-Patch-Notes-for-PC Nous continuerons à tenir les joueurs informés des prochains correctifs.

Tout va clairement mieux pour TLOU PC et le jeu commence à être très sérieusement jouable. Assez pour vous en refaire un petit test très bientôt sur Gameblog.

TLOU Part 2 sur PC ça sort quand ? C'est en développement ?

Pour le moment il n'y a hélas aucune de date de sortie pour The Last of Us Part 2 sur PC. Mais si l'on prend en considération le lancement chaotique du premier épisode, nul doute que Naughty Dog va vouloir peaufiner au maximum son bébé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.

C'est quoi les prochains jeux Naughy Dog ?

Outre le multijoueur The Last of Us Factions qui devrait arriver en 2023, un autre projet mystérieux est en route au sein du studio. On ne sait pas si il s'agira d'un projet TLOU ou Uncharted ou encore autour d'une toute nouvelle franchise. Un peu d'air frais ne ferait sans doute pas de mal au studio...

De votre coté, qu'aimeriez-vous voir du coté de chez Naughty Dog en jeu ?