En juin 2013, The Last of Us débarque sur PlayStation 3 après de très longues années de développement. Une véritable claque à tous les niveaux, notamment sur le plan graphique. The Last of Us devient très vite une marque incontournable de Sony et fait son retour en remaster seulement 1 an plus tard, sur PlayStation 4. Sa suite voit le jour à l'été 2020, mais Naughty Dog n'oublie pas pour autant l'épisode initial de la série. Les rumeurs d'un remake du premier The Last of Us sont officiellement confirmées par Sony en juin 2022. Le public découvre pour la première fois les images du titre, qui s'annoncent tout aussi époustouflantes que The Last of Us Part II. Après sa sortie sur PS5 en septembre 2022, le jeu arrive dans seulement quelques jours sur PC. Il embarquera des fonctionnalités inédites qui devraient ravir le public.

The Last of Us Part I plus beau et plus fluide que jamais sur PC ?

Sur YouTube, le développeur américain Naughty Dog dévoile le nouveau contenu que comportera la version PC de The Last of Us Part I. Au programme, un framerate débloqué. Les joueurs qui possèdent une configuration de compétition pourront profiter du jeu dans les meilleures conditions. The Last of Us Part I supportera aussi la technologie AMD FSR 2.0 et le NVIDIA DLSS Super Resolution. Le mode speedrun déjà disponible dans la version PS5 du jeu sera de la partie et devrait faire des ravages sur Twitch. Les amateurs de challenge n'ont pas forcément besoin de ça pour essayer de terminer le jeu le plus rapidement possible, mais le chronomètre intégré facilite les choses. Le mode permadeath fait aussi son retour dans la version PC de The Last of Us Part I. Le principe est simple : si vous mourrez, l'aventure prend fin immédiatement. Vous perdrez toute votre progression et devrez recommencer le jeu depuis le début (ou au début du chapitre, selon votre choix).

Le moment parfait pour découvrir le jeu après la série HBO

Difficile de faire meilleur timing de sorti pour The Last of Us Part I. La première saison de la série The Last of Us de HBO vient tout juste de se conclure. Celle-ci reprenait justement l'histoire du premier jeu de la licence, en se permettant quelques libertés. Ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu aurait tort de passer à côté de cette version PC, qui représente la version ultime du premier The Last of Us. The Last of Us Part I sera disponible le 28 mars prochain sur PC. Pour le moment, sa suite, The Last of Us Part II, n'est disponible que sur PS4 et PS5. La saison 2 de la série, elle, ne devrait pas arriver avant la fin d'année 2024, selon Bella Ramsey.