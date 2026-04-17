Le remake du premier The Last of Us laisse un goût d'amertume chez cet ancien développeur de Naughty Dog. En interview, il explique se sentir trahi par le studio.

Cette année, nous fêterons les treize ans du premier The Last of Us. Un jeu culte s'il en est, qui a fini de faire de Naughty Dog l'un des fers de lance de l'écurie PlayStation. Il a en plus contribué à porter les adaptations des jeux Sony à l'écran avec une série co-produite par HBO. Juste avant la diffusion de celle-ci, le studio à la patte rouge a ressorti son titre. En 2022, puis en 2023, les joueurs le redécouvraient sous forme de remake nouvelle génération pour PS5 et PC. Une refonte graphique et technique qui a beaucoup déçu un ancien développeur. Il en parle pour le podcast de Kiwi Talkz.

The Last of Us Part I, une trahison pour cet ancien du studio

En début de semaine, l'interviewer vidéoludique Reece Reilly recevait Benson Russell dans son émission Kiwi Talkz. Après un passage chez Electronic Arts au début des années 2000, ce game designer rejoignait Naughty Dog en 2007. Il y fit une bonne partie de sa carrière, puisqu'il y est resté jusqu'en 2015. Ainsi, il a contribué aux deux licences iconiques du studio que sont Uncharted et The Last of Us.

Ainsi, Benson Russell est celui à qui on doit le système de combat du premier The Last of Us. C'est le même qu'on retrouve évidemment sur le portage remastérisée de la PS4. En revanche, si vous avez joué aussi au remake de la PS5, vous avez probablement senti des différences dans les sensations. Consultant sur cette version, le speedrunner recordman Anthony Caliber en avait fait le sujet d'une de ses vidéos, preuve que cela était suffisamment sensible pour être relevé.

Cela n'a pas trompé Benson Russell non plus. Quand il a vu ce qui a été fait pour The Last of Us Part I, il a littéralement dégoûté. « Lorsqu'ils ont retravaillé le jeu en s'appuyant sur la technologie de The Last of Us 2 pour refaire le système de combat et d'autres choses, ça m'a considérablement énervé. Ça m'énerve toujours d'ailleurs », confie-t-il au micro de Kiwi Talkz.

Et pour cause, Russell explique qu'ils ont « supprimé mes scripts pour en insérer de nouveau ». On comprend que le game designer se sent trahi par cette initiative, même s'il n'était plus chez Naughty Dog depuis 7 ans quand TLOU Part 1 sort. « Ça représentait un travail colossal », qui a été balayé à ses yeux.

On peut toutefois rappeler qu'après les nombreux départs du studio dus au crunch sur le second volet, ce remake a contribué à renforcer les juniors fraîchement arrivés dans l'équipe. Pour autant, l'ancien des Dogs regrette que ses efforts aient été traités de cette manière. De plus, les nouveaux joueurs, sur PC en particulier, ne connaîtront jamais ce qu'il avait mis en place en 2013.