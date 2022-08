Sony a décidément bien du mal à contenir les fuites. Et c’est encore The Last of Us Part 1 qui est victime d’un gros leak cette fois. Voici à quoi ressemblent plusieurs scènes cultes.

La sortie de The Last of Us Part 1 approche à grands pas. Alors que de nombreux joueurs doutent toujours de l’intérêt d’un tel remake ou de son prix, un leaker vient de dévoiler plusieurs scènes clés du jeu.

De nouveaux leaks pour The Last of Us Part 1

Tom Henderson a encore frappé. L’insider continue de s’attaquer à The Last of Us Part 1 en révélant trois cinématiques du jeu, qui ne peuvent être visionnées que via le site Exputer. On avertit au cas où, mais puisqu’il y a des scènes clés dans le lot attention aux spoilers ! On retrouve donc la mort de deux personnages, qui avait déjà fait l’objet d’un leak, mais en haute qualité cette fois. L’autre moment marquant, c’est justement celui montré dans la première bande-annonce de la série TLOU.

Au-delà de ces nouvelles images, d’autres informations circulent sur la Toile. On apprend notamment que The Last of Us Part 1 paiera encore plus hommage aux licences PlayStation. Au-delà du t-shirt Jak & Daxter présent dans le jeu d’origine, on devrait également retrouver des tenues pour Ellie à l’effigie de God of War Ragnararok, Ghost of Tsushima, Sly Cooper, Resistance, Shadow of The Colossus ou encore Horizon Zero Dawn. Toutes devraient pouvoir être débloquées avec les points bonus dans la galerie du jeu.