Naughty Dog continue sa campagne de séduction avec une nouvelle vidéo comparative de The Last of Us Part 1. Comme pour les précédentes, tout est dans le souci du détail.

La sortie de The Last of Us Part 1 se rapproche à grands pas. Pour faire patienter les fans qui sont convaincus par cette nouvelle proposition et tenter de convaincre les autre, Naughty Dog distille quelques images et vidéos comparatives ici et là. Voici la dernière en date.

Nouveau comparatif pour The Last of Us Part 1

The Last of Us Remake est loin de faire l’unanimité. Certains sont conquis par les améliorations graphiques, d’autres trouvent que ce n’est pas suffisant et que le jeu est trop cher. Une autre partie attend simplement de savoir s'il y aura bel et bien des améliorations de gameplay et ce qu'elles donneront. Les développeurs ont tenté de convaincre les plus indécis à coups de comparatifs, carnet de développeurs, d'images et autres supports de communication. Naughty Dog continue sur sa lancée en partageant une très courte vidéo. Au programme, une comparaison de la version PS4 du jeu avec The Last of Us Part 1.

Plus concrètement, on y voit Joel et Tommy à cheval en chemin pour retrouver Ellie. Question améliorations les différences se trouvent évidemment au niveau des graphismes et des modèles des personnages et chevaux. Les textures sont améliorées, plus nettes, plus travaillées. La végétation plus dense, les décors plus réalistes avec plus de détails donnant plus de réalisme à l'ensemble. Bref c’est clairement dans la lignée de ce qui a été montré jusque-là. On rappelle que The Last of Us Part 1 sera disponible le 2 septembre 2022 sur PS5.