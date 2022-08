Aucun intérêt à acheter The Last of Us Part 1 ? Pas pour les joueurs souffrant d'un handicap. Naughty Dog y est allé à fond sur les options d'accessibilité. Le retour haptique de la manette PS5 sera utilisé de façon étonnante.

Comme pour The Last of Us 2, Naughty Dog ne plaisante pas avec l'accessibilité. Et même si The Last of Us Part 1 n'est qu'un remake graphique, il va y avoir le droit.

The Last of Us Part 1 plus accessible que jamais

Le remake PlayStation 5 de The Last of Us n'aura pas de nouveautés de gameplay bouleversantes pour la majorité des joueurs. Mais pour les personnes en situation de handicap, ce sera la version la plus aboutie. Le studio californien ont repris tous leurs travaux appliqués à The Last of us 2, en allant encore plus loin pour toujours plus accessible.

Parmi la pléiade d'options, deux se démarquent du lot avec d'abord l'audio-description. Grâce à un guide audio, les personnes aveugles vont pouvoir suivre tout ce qui se passe durant les cinématiques. Matthew Gallant, réalisateur sur The Last of Us Part 1, a expliqué été voir une société spécialisée dans cette technologie. Un procédé appliqué à toutes les langues.

Nos voulons rendre l’expérience accessible aux joueurs ayant des difficultés visuelles, auditives et motrices. La nouveauté majeure en termes d’accessibilité est l’ajout de l’audiodescription pour les cinématiques. Nous avons travaillé avec Descriptive Video Works, une société spécialisée dans les programmes télévisés, les films et les bandes-annonces de jeux vidéo, et avons intégré l’audiodescription aux scènes cinématiques pour l’ensemble des langues proposées.

L'autre point est épatant. Avec le retour haptique de la DualSense, la manette de la PS5, les Dogs ont su retranscrire les dialogues, leur intention et intensité, pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Une autre des fonctionnalités que nous avons ajoutées (qui n’était au début qu’un prototype, mais qui s’est avérée particulièrement appréciée pendant les tests) consiste à retranscrire les dialogues en utilisant le retour haptique de la manette DualSense de la PS5. Cela permet aux joueurs sourds ou malentendants, en complément des sous-titres, de ressentir l’intention d’une réplique, son intensité.

Pouvoir ressentir différentes matières ou éléments (herbe, métal, pluie...) était déjà surprenant, mais là, on franchit un cap. Le PS Blog a résumé, en français, toutes les options d'accessibilité de TLOU Part 1. Qu'elles soient visuelles, audio, autour des combats ou de la difficulté, les divers profils de joueurs devraient être satisfaits.