The Last of Us Part 1 va bientôt débarquer sur PC. Et il est temps de savoir si votre configuration a les épaules assez solides.

The Last of Us a presque 10 ans, pour autant il exerce toujours une certaine fascination sur la plupart des joueurs. D'autant que lors de sa sortie, il s'agissait d'une exclusivité PlayStation et de nombreux joueurs Xbox et PC n'ont pas eu l'occasion de le découvrir. Mais le 28 mars 2023 ça sera chose faite, les joueurs PC pourront profiter d'une réédition du premier jeu de la série et enfin se plonger dans cette aventure post-apo qualitative.

The Last of Us enfin sur PC

Après le très bon portage de Uncharted il fallait bien que The Last of Us en fasse de même sur PC. Et en attendant de vous plonger pleinement dans cette narration d'exception, Naughty Dog vient de publier les configurations minimales et recommandées pour en profiter. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Certes le jeu est une réédition avec des améliorations graphiques mais il faut tout de même une RTX 4080 pour y jouer en 4K/Ultra. The Last of Us Part 1 devrait donc être particulièrement gourmand à en juger par ce tableau. Même histoire pour le mode performance (1440p/haut) où Naughty Dog réclame une costaude RTX 2080 Ti au minimum. Heureusement la configuration recommandée (1080P/Haut) est plus accessible avec la nécessité d'avoir au moins une RTX 3060. Dans l'ensemble ça reste tout de même gourmand et il va falloir serrer les dents. C'est bien simple c'est plus que Hogwarts Legacy.

Une version PC plus belle

Le jeu sera effectivement plus beau sur cette réédition et la bonne nouvelle c'est que The Last of Us Part 1 prendra en charge le Nvidia DLSS et AMD FSR 2.2 dès le lancement. Une aubaine pour faire monter de manière très significative votre framerate et profiter d'une meilleure fluidité. Enfin, comme Uncharted le titre va prendre en charge les moniteurs Ultrawide et Super Ultrawide. Il proposera également du son 3D et la prise en charge du DualSense sans fil pour ceux qui sont allergiques au combo clavier/souris.