Neil Druckmann, réalisateur de TLOU et vice-président de Naughty Dog, annonce une bonne nouvelle pour The Last of Us Part 1. Le jeu sera bientôt jouable partout.

The Last of Us Part 1 débarque dans les semaines à venir sur PC, et Sony ne pratiquera pas la taxe new-gen. Le jeu sera même vendu moins cher que sur PS5. Mais il y a une autre annonce plutôt chouette.

The Last of Us Part 1 jouable partout, tout le temps

Dès le 3 mars 2023, les joueurs PC vont pouvoir mettre les mains sur le véritable chef d'œuvre de Naughty Dog. Et ce dans les meilleures conditions possible puisque c'est un portage de The Last of Us Part 1, le remake PS5. Une revisite qui est toujours un uppercut et un « un jeu next-gen à part entière » à la forme sublimée. Le studio n'a en revanche pas communiqué les optimisations PC même si on imagine une prise en charge des écrans larges etc.

Cependant, il y a une chose qui est sûre, c'est que The Last of Us Part 1 sera prochainement jouable absolument partout et en toutes circonstances. Neil Druckmann, le réalisateur du jeu original, a confirmé que le titre serait bien compatible Steam Deck. Au lancement ? Le développeur et vice-président des Dogs ne le dit pas, mais ce sera très certainement le cas à l'image des précédentes sorties PlayStation comme God of War ou Horizon Zero Dawn.