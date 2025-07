The Last of Us Part 1 se met à jour sur PC avec le patch 1.1.5 qui corrige plusieurs choses et ajoute une nouvelle fonctionnalité qui devrait certainement faire plaisir à de nombreux joueurs.

The Last of Us Part 1 est disponible depuis un moment maintenant sur PS5 et PC et le jeu a même eu le droit à un patch PS5 Pro plutôt réussi à la sortie de la console. Mais ce n’est pas une raison pour le laisser mijoter dans son jus. Naughty Dog est toujours à l’affût des moindres problèmes et réagit en conséquence. C’est le cas aujourd’hui sur PC où le jeu vient de recevoir une nouvelle mise à jour avec quelques correctifs qui devraient faire plaisir à bon nombre de joueurs.

Une nouvelle mise à jour pour The Last of Us Part 1 sur PC

Non, si vous êtes sur PS5 ou PS5 Pro vous n’êtes pas concerné par cette mise à jour qui n’est ici que pour la version PC de The Last of Us Part 1. Dans ce patch 1.1.5, le jeu améliore ses performances globales, ajuste sa stabilité et en profite aussi pour corriger une pelletée de petits bugs, dont des crashs spontanés. La version Steam Deck est elle aussi concernée, avec un lot de corrections de bugs divers pouvant détériorer l’audio dans certaines zones. Enfin, ce sont les possesseurs d’équipement AMD qui seront ravis d’apprendre que plusieurs ajustements sont là que pour eux.

Le FSR 4, la technologie d’upscaling d’AMD, est désormais compatible pour tous les possesseurs de cartes graphiques de la marque. Une excellente nouvelle donc pour celles et ceux qui avaient peut-être un peu de mal à profiter de leur jeu dans de bonnes conditions. Avec un tel ajout, nul doute que d’autres optimisations viendront prochainement si de nouveaux petits bugs viennent à apparaître. En attendant, on vous met les notes du patch 1.1.5 de TLOU part 1sur PC juste en dessous.

Notes de la mise à jour 1.1.5 de The Last of Us Part 1 sur PC :

Général Diverses optimisations des performances Divers correctifs de crash et améliorations de stabilité

Steam Deck Amélioration d'un problème où un son déformé ou dégradé pouvait être entendu dans certaines zones

AMD Prise en charge AMD FSR 4 ajoutée pour les GPU AMD Radeon compatibles La version AMD FSR est désormais affichée en fonction des informations du pilote



Bande-annonce de TLOU Part 1

Source : The Last of Us officiel