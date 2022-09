La joie des personnes qui ont réussi à se procurer la Firefly Edition de The Last of Us Part 1 aura été de courte durée. Ils ont reçu leur exemplaire dans un piteux état et la réaction de Sony n'est pas celle attendue.

En recevant le précieux collector de The Last of Us Part 1, des joueurs américains ne s'attendaient pas à une telle déception. L'emballage est sérieusement endommagé mais il va falloir qu'ils fassent avec.

Le collector de The Last of Us Part 1 abîmé, c'est tant pis !

Les fans de The Last of Us Part 1 ont eu une très mauvaise surprise en attendant leur Firefly Edition. Celle-ci est arrivée dans un état qui ferait tomber dans les pommes n'importe quel collectionneur. En effet, images à l'appui sur Twitter ou Reddit, des acheteurs se scandalisent de voir un tel emballage pour ce genre de produit. On constate une simple enveloppe avec une quasi absence de papier bulle à l'intérieur. Le résultat n'est donc guère étonnant et était prévisible.

L'un d'eux déclare « Très similaire pour moi. Le rabat de l'enveloppe ne pouvait pas atteindre l'autre côté, donc ils l'ont collé directement sur la boîte du jeu. Ca a laissé des résidus en plus des dommages. Très mauvaise expérience de PlayStation Direct ». Un autre mentionne aussi des dégâts sur les comics contenus dans le collector.

La Firefly Edition de The Last of Us Part 1 était vendue par PlayStation Direct, la propre boutique de Sony. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Selon un consommateur, PlayStation Direct refuse tout remboursement ou même remplacement. Leur proposition ? Un code de réduction de 20% sur leur store... pour acheter un autre jeu. Il fallait y penser !

L'absence d'échange s'explique probablement par le fait que Sony n'a tout simplement pas d'exemplaire sous la main. En revanche, l'absence de remboursement est plus difficilement justifiable au regard des photos et de la responsabilité de la boutique. En France, on ne sait pas encore si le collector de The Last of Us Part 1 sera disponible, mais il y a de l’espoir.