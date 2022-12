L'édition collector Luciole de The Last of Us Part 1 est enfin disponible à la commande chez nous sur la boutique PlayStation. Malheureusement, il n'y a que des mauvaises surprises.

Privés de collector à la sortie de The Last of Us Part 1, les joueurs européens vont pouvoir dépenser sans compter.

L'édition Firefly de The Last of Us Part 1 dispo à la précommande

Il aura fallu attendre plusieurs mois après le lancement de The Last of Us Part 1, mais ça y est, l'édition collector Firefly est presque disponible en France. Prévue officiellement pour le 26 janvier 2023, cette version est en précommande sur la boutique PlayStation Direct à 109,99€.

Pour ce prix, on a le jeu complet, un steelbook en édition limitée, les comics American Dreams 1 à 4 avec de nouvelles couvertes et les bonus in-game suivants :

Les compétences « Confection rapide » et « Guérison rapide » « Confection rapide »

Les améliorations « Vitesse de rechargement » (pistolet 9 mm) et « Capacité du chargeur » (fusil de chasse)

Le modificateur de jeu « Flèches explosives »

Le filtre « Vibration punk » et le mode Speedrun

Six skins d'armes : « Or noir » (9 mm), « Filigrane argenté » (9 mm), « Caoutchouc » (fusil tactique), « Chêne sculpté » (fusil à pompe), « Blanc arctique » (arc), « Noir carbone » (arc)

Un bon plan ? Pas pour les collectionneurs qui attendaient avec impatience cette édition collector Luciole. Pour commencer, The Last of Us Part 1 n'est pas inclus en version physique. C'est un code pour télécharger le jeu en dématérialisé via le PlayStation Store. Ensuite, les comics sont anglais alors qu'il existe une traduction française qui avait été publiée par Omaké Books.

À ce tarif et compte tenu des problèmes soulevés, allez-vous l'acheter ?