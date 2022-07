De nouvelles images de The Last of Us Remake viennent de fuiter sur les réseaux sociaux. L’occasion de découvrir de nouveaux comparatifs et une scène culte du jeu.

Naughty Dog va communiquer prochainement sur The Last of Us Part 1. En annonçant quelques bonnes nouvelles, notamment que le jeu est passé gold, le studio californien avait promis de montrer le jeu prochainement, sans doute pour tenter de convaincre les plus sceptiques. Pas de chance, il semblerait que quelqu’un lui ait grillé la priorité. De nouvelles images de TLOU Remake viennent de fuiter.

Des images comparatives pour The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1 continue de se montrer officieusement. Cette nuit, une personne a partagé plusieurs visuels volés du jeu, que Sony s’est empressé de faire supprimer. Mais la Toile est réactive et les screens leakés circulent un peu partout sur les réseaux sociaux. L’occasion de découvrir quelques images comparatives qui montrent le travail abattu sur ce remake qui est loin de faire l’unanimité, jugé trop cher pour ce que c'est. On peut y voir Tommy, Tess, mais aussi les rues de la zone de quarantaine de Boston.

Plus intéressant encore, le leak en question nous dévoile un premier aperçu d’une scène aussi culte que poignante : l’introduction de The Last of Us Part 1. Malheureusement le cliché est de moins bonne qualité que tout le reste, mais l’éclairage semble avoir été grandement amélioré. Il faudra sans doute patienter encore un peu avant de voir des extraits officiels en bonne qualité. Naughty Dog s’apprête en tout cas à dévoiler de nouveaux comparatifs de The Last of Us Remake dans les jours et semaines à venir en attendant sa sortie le 2 septembre prochain.