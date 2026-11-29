Malgré l'annulation du jeu online The Last of Us surnommé « Factions 2 » par les fans, certains ont décidé de faire leur propre version et y sont parvenus sur PC à l'aide de l'IA.

En dépit des maintes déceptions à laquelle a donné lieu la politique des jeux-service chez PlayStation, il y en avait bien un qui tentait une partie de la communauté. En effet, il y avait un engouement palpable autour de The Last of Us Online, aussi appelé « Factions 2 ». Sauf que le titre a été annulé pendant sa dernière phase de production. Alors pour palier à son absence, des joueuses et joueurs mettent sur pied leur version à eux. Une nouvelle vient de voir le jour, bien aidée par l'IA générative.

Twelve Weeks, un nouveau mod multi en ligne pour The Last of Us Part II

Après Rockstar et GTA 6, c'est au tour de The Last of Us 2 de se confronter au développement à grand renfort d'IA. En effet, un mod gratuit prétendant proposer un expérience online et multi dans l'esprit du Factions de l'époque vient d'émerger sur la toile.

Baptisé Twelve Weeks, ce mod gratuit de The Last of Us 2 est en développement depuis septembre 2026. C'est le fruit du travail d'une certaine 'Kellie', qui s'est appuyée sur l'IA générative de Claude Code et sur Blender pour lui donner vie. À défaut d'avoir un nouveau TLOU Factions officiel, il s'agit donc ici d'un projet amateur sur PC.

Même si le mod Twelve Weeks est toujours en travaux, Kellie a déjà pu donner un aperçu de son chantier qui est encore plus déjà disponible en open source. De premières vidéos circulent en ligne, donnant un avant-goût de ce jeu en 4v4 entre WLF et Séraphites. On sait aussi qu'il doit proposer 2 modes différents à travers 14 cartes, dont certaines sont même tirées du remake du premier The Last of Us. Mais pourra-t-il seulement aller au bout de son développement ?

Un mod multi TLOU déjà en sursis ?

Ce n'est pas dit que PlayStation apprécie beaucoup cette initiative de fans. Récemment, l'éditeur a déjà fait fermer le mod multi de Speclizer. Cependant, il y a une différence notable entre celui-là et le nouveau de Kellie. En l'occurrence, contrairement au précédent, The Last of Us Twelve Weeks se veut gratuit et open source comme nous le disions. Dès lors, cela va demander de trouver le bon angle pour le faire retirer.

En tout cas, la facilité d'accès aux IA génératives et l'accélération des process qu'elles permettent risquent de donner du fil à retordre aux éditeurs. Ce mod multi online qu'est Twelve Weeks pour The Last of Us 2 n'est qu'un nom dans une liste de mods qui pourraient bien s'allonger rapidement dans les mois à venir. Pour l'instant, PlayStation n'a pas communiqué sur le sujet, mais on ne serait pas étonné de voir une interdiction sous peu.