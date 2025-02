Un ancien ponte de PlayStation révèle pourquoi Naughty Dog ne pouvait vraiment pas aller au bout de ce jeu The Last of Us, pourtant très attendu des fans.

L'annonce en décembre dernier d'Intergalactic The Heretic Prophet pourrait presque faire oublier que, à peine un an plus tôt, Naughty Dog avait dû stopper le développement d'un jeu très attendu : The Last of Us Online (surnommé The Last of Us Factions par les amateurs du multijoueur du premier opus de la licence). De fait, le projet a été soumis à un studio extérieur pour évaluer sa viabilité. Visiblement, elle n'était pas au rendez-vous. Pourtant, un ancien ponte de PlayStation vient de faire des déclarations qui donnent envie de l'essayer.

The Last of Us Online devait être annulé

Ç'a été un choc... En décembre 2023, nous apprenions l'annulation d'un très gros projet chez PlayStation : The Last of Us Online, un standalone multijoueur se déroulant dans l'univers de la licence post-apocalyptique de Naughty Dog. Sur conseil de Bungie, récemment racheté par PlayStation à l'époque, le studio a dû faire face à une lourde réalité. De fait, il était d'avis qu'il n'avait pas de quoi entretenir sur la durée un jeu-service, aussi bien en matières de contenus que de main-d'œuvre.

Pourtant, TLOU Online était loin d'être mauvais apparemment. C'est en tout cas ce qu'indique Shuhei Yoshida, l'ancien patron des PlayStation Studios. Au micro du podcast Sacred Symbols+, il confie : « j'ai joué au jeu et c'était génial ». Face au constat que PlayStation a mis fin prématurément au développement de plusieurs jeux-service ces derniers, notamment chez Bluepoint et Bend Studio, il ne peut s'empêcher de dire que « ça craint »...

Toutefois, Yoshida relève un point qui donne à mieux comprendre cette décision. Il se souvient qu'autant du côté de PlayStation que de Naughty Dog, « ils voulaient vraiment le faire ». The Last of Us Online était un projet sérieux. Seulement, les deux partis n'avaient pas mesuré ce qu'une telle ambition demanderait. C'est l'intervention de Bungie qui a permis aux Dogs de comprendre qu'un jeu-service demanderait un investissement qu'ils n'étaient pas prêts à fournir, à moins de sacrifier Intergalactic. Or, cela faisait quatre ans qu'ils planchaient sur leur nouveau jeu solo. Il était hors de question de l'abandonner. Au bout du compte, l'annulation était sans doute la meilleure solution pour l'avenir du studio.

Concept art du standalone multijoueur finalement annulé. © Naughty Dog