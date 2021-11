Les temps sont plutôt cléments pour le tout nouveau coprésident du studio Naughty Dog : bardé de récompenses après la sortie de The Last of Us Part II, Neil Druckmann allait même réaliser quelques épisodes de l'adaptation télévisée.

Le scénariste et réalisateur des deux (premiers ?) jeux The Last of Us avait en effet réussi à se glisser aux côtés de Peter Hoar, Jasmila Zbanic, Craig Mazin et Kantemir Balagov, pour lui aussi mettre sa patte à quelques uns des dix épisodes qui constitueront la première (?) saison de The Last of Us, la série.

The Last of U.S.A.

Si bien des mystères demeurent encore sur la forme et les rebondissements qui attendent les acteurs Pedro Pascal et Bella Ramsey, de très nombreuses photos plus ou moins volées ont permis aux téléspectateurs les plus impatients de jeter quelques regards furtifs sur les décors. Le cliché publié ce weekend par Neil Druckmann est pour le coup tout ce qu'il y a de plus assumé :

Hélas, mon aventure canadienne arrive à son terme. Merci à la meilleure équipe télé du monde, merci pour votre travail incroyable, votre passion et pour m'avoir si bien accueilli ! Vous allez terriblement me manquer ! Je suis excité à l'idée de retourner chez Naughty Dog (et une température plus supportable !)

Si l'histoire ne dit pas combien d'épisodes seront effectivement réalisés par Druckmann, ce ou ces derniers sont désormais dans la boîte, et le coprésident de Naughty Dog faisait donc hier ses adieux au Canada, et à la ville de Calgary, que certains internautes n'auront pas manqué de reconnaître sur la photo.

Rappelez-moi le directeur !

Pour autant, le travail autour de l'adaptation télévisée de The Last of Us est loin d'être terminé, puisque le tournage doit se poursuivre durant la première partie de l'année 2022. Le réalisateur n'aura sans doute pas le temps de chômer une fois de retour dans la Cité des Anges : Naughty Dog continue de travailler sur le mode multijoueur de The Last of Us Part II, un projet décrit comme "très ambitieux" par les principaux intéressés, et le studio californien recrutait récemment à tout va en vue d'accoucher d'un autre titre, uniquement multijoueur celui-là.