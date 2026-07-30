À sa genèse, The Last of Us Factions avait pour vocation de proposer une version encore plus ambitieuse du très populaire mode multijoueur du premier jeu sur PS3. Malheureusement, il a fait l'objet d'une annulation pure et simple en 2023, permettant bon gré mal gré à Naughty Dog de se concentrer sur ses futurs projets, comme Intergalactic The Heretic Prophet. En parallèle, un moddeur a cependant travaillé sur une alternative officieuse qui approche à grands pas de son lancement.

Un mod alternatif à The Last of Us Factions en route pour sa sortie prochaine

En plus de Terminal War, un titre qui partage énormément de points communs avec ce qu'aurait dû être The Last of Us Factions, mais sous un nom différent, un mod de la version PC de Part 2 Remastered en développement depuis le début de cette année 2026 a continué de faire son bonhomme de chemin. C'est au moddeur Specilizer qu'on doit cette belle initiative, qui aurait récemment « atteint une étape importante ».

« Le mod multijoueur de The Last of Us 2 peut maintenant supporter les matches en 4 contre 4, alors qu'il ne pouvait auparavant supporter que les matches en 1 contre 1 », a annoncé Specilizer via son compte X.com. Le développement de ce mod amateur se poursuit donc bien et a dernièrement ajouté plusieurs fonctionnalités comme un classement fonctionnel, ainsi que la map « Forêt des Séraphites » pour compléter la seule map « Maisons » disponible jusqu'à présent.

Une sortie de ce mod multi de TLOU 2 prévue si tout va bien pour septembre 2026

Si tout va bien, ce mod multijoueur de la version PC de The Last of Us Part 2 Remastered devrait donc pleinement sortir pas plus tard qu'en septembre 2026 et sera donc jouable pour tout détenteur du portage PC du remaster. Avant cela, Specilizer doit encore « explorer des méthodes pour synchroniser l'animation des PNJ avec celles des personnages joueurs ». En espérant que Sony ne vienne pas contrecarrer les efforts du moddeur, rendez-vous donc dans deux petits mois pour voir ce que donne cette alternative officieuse de The Last of Us Factions.

Source : Specilizer sur X.com