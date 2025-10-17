La licence The Last of Us aurait pu prendre un tournant avec un nouveau jeu surprenant, mais il en a été décidé autrement. L'information vient de leaker.

Une véritable contagion. Deux opus, des remasters et remake, des comics, une adaptation à la télévision... The Last of Us est absolument partout. Et encore, cela pourrait aller encore plus loin ! Un leak complètement inattendu vient de révéler que la licence fait partie des exclusivités PlayStation qui auraient pu voir naître un jeu très différent de ceux que nous lui avons connus jusqu'à présent.

Vous avez échappé de peu à ce jeu The Last of Us

Une fois de plus, les poursuites judiciaires sont le terreau de révélations étonnantes dans l'industrie vidéoludique. Actuellement, Sony est en plein procès contre Tencent en raison de l'annonce de Light of Motiram, accusé d'être un plagiat de Horizon Zero Dawn. Or, des documents mis à disposition dans cette affaire font comprendre que le géant chinois avait bien des vues sur la licence de Guerrilla Games, mais aussi sur la licence The Last of Us.

Le document rapporte en fait la déclaration d'Olivier Courtemanche, responsable de la branche mobile chez PlayStation. Il y évoque plusieurs rencontres avec Tencent qui font état des exclusivités Sony sur lesquelles l'éditeur chinois aurait souhaité se pencher. Sans surprise, Horizon est le premier nom mentionné. Mais la proposition a tout de suite été rejetée, ce qui aurait mené à des discussions autour de The Last of Us, « entre autres opportunités ».

Après un premier échange à la Game Developers Conference de mars 2024, les représentants de PlayStation se sont même rendus à Shenzen, en Chine, le mois de juillet qui a suivi. Ils pensaient venir échanger pour ce potentiel projet The Last of Us. Or, leurs interlocuteurs leur ont présenté à ce moment-là ce qui avait tout des bases pour le fameux Light of Motiram. Courtemanche exprime ici sa confusion.

En somme, Tencent avait en tête de développer un jeu Horizon avec son studio Aurora. Or, PlayStation s'est montré réfractaire à cette idée. Il semblait néanmoins enclin à d'éventuelles collaborations sur d'autres licences, The Last of Us étant la seule citée. Compte tenu de la spécialisation du géant chinois, cela aurait probablement donné lieu à un jeu mobile. Rappelons d'ailleurs qu'une autre production de Naughty Dog y avait eu droit avec Uncharted Fortune Hunter, qui n'a pas fait long feu. Finalement, le projet pour les aventures de Joel et Ellie a été rangé au placard. On imagine qu'il en va de même pour toute velléité de partenariat entre les deux éditeurs.



© Sony Interactive Entertainment.