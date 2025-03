PlayStation a annoncé un nouveau collector exclusif autour de The Last of Us qui sera disponible aux alentours de la diffusion de la saison 2 de la série HBO sur Max.

Déjà très occupé sur Intergalactic : The Heretic Prophet, Neil Druckmann a indiqué ne pas vouloir être le « studio de The Last of Us » éternellement et aura donc l'occasion de le prouver avec cette nouvelle licence. Une grande première depuis le lancement de TLOU en juin 2013 sur PS3. Cependant, il avait aussi révélé avoir couché sur papier, avec l'aide la co-scénariste Halley Gross, les grandes lignes d'une troisième aventure pour Ellie, tout en mettant en garde les joueurs que cela n'aboutirait peut-être jamais. Et dans une interview pour Variety, il a d'ailleurs clairement affirmé que TLOU 3 pourrait ne jamais sortir. « Je pense que la seule chose que je dirais, c'est de ne pas parier sur le fait qu'il y aura plus de The Last of Us. Cela pourrait être le cas ».

The Last of Us dans le creux de vos mains

Avis aux collectionneurs et surtout aux amateurs de manettes. PlayStation a annoncé une nouveauté The Last of Us pour votre collection que les fans de la licence vont s'arracher. À l'image d'Helldivers 2 ou d'Astro Bot, la franchise va avoir sa propre manette DualSense PS5 en édition limitée. Une version qui arbore un coloris noir et blanc. Sur les différentes parties à l'avant, on peut voir des icônes de trophées brillantes. Ces motifs sont destinés à « rappeler des moments, des personnages et des événements clés de TLOU Part 1 et de The Last of Us 2 »

« Nous avons été ravis de pouvoir immortaliser la franchise en créant une manette que les fans et notre propre équipe allaient adorer. Il nous semblait important que les deux opus soient représentés au travers d’icônes de trophées imprimées en noir brillant sur tout le boîtier de la manette. Si l’on regarde les trophées de TLOU, trois symboles en particulier se démarquent immédiatement pour les fans de la série. La luciole, le papillon et le loup. Les joueurs reconnaîtront sans peine le logo emblématique et peint à la bombe des Lucioles qu’ils ont découvert dans Part I. Le papillon et le loup, quant à eux, symbolisent les vies entremêlées d’Ellie et d’Abby. Ainsi que la dualité qui les oppose, dans The Last of Us Part II » explique la conceptrice graphique Megan Mehran. Ce nouveau collector sera bientôt disponible en précommande.

Une manette DualSense PS5 collector TLOU annoncée

Cette manette DualSense collector The Last of Us, compatible PS5 et PC, sera disponible au prix de 84,99€. La sortie est déjà fixée au 10 avril 2025. Soit juste avant la saison 2 de la série HBO qui arrive le 14 avril 2025 sur Max. Pour être sûr d'avoir un exemplaire, des précommandes auront lieu. Vous êtes intéressés ? Rendez-vous sur la boutique PlayStation Direct le 14 mars 2025 à 10h00 (heure française). Si vous avez vos habitudes ailleurs, pas de panique. Vous pourrez en effet l'acheter également chez les revendeurs participants traditionnels. Que pensez-vous de cette manette sans fil DualSense Édition Limitée The Last of Us ?











Source : PlayStation Blog.