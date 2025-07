Plus de dix ans après son lancement, la saga The Last of Us dévoile un collector d'un nouveau genre qui s'annonce déjà comme un indispensable pour tous les fans.

Les aventures d'Ellie et Joel à travers le décor post-apocalyptique des États-Unis a désormais un statut culte dans le paysage vidéoludique. Pas étonnant dès lors que la licence The Last of Us passionne autant, au point de faire naître une adaptation pour la télévision. Une autre transposition s'apprête à sortir pour un collector unique en son genre. Les fans ne pourrons pas passer à côté.

Redécouvrez les jeux The Last of Us de manière unique

L'univers de The Last of Us donne lieu à bien des collectors. Entre figurines, vinyles et autres accessoires pour votre console, il y a vraiment de quoi remplir vos étagères. Mais Naughty Dog ne se contente pas de vous proposer des répliques de personnes ou autres objets décoratifs. Le studio s'attache également à prolonger sa licence ou à vous en dévoiler les coulisses. C'est exactement dans cette logique qu'a été pensé le nouvel indispensable édité par Dark Horse.

Portant les casquettes d'éditeur et de fabricant de figurines, Dark Horse a maintes fois collaboré avec Naughty Dog. On lui doit plusieurs figurines iconiques, mais aussi les différentes éditions du comic book American Dreams, qui fait office de préquel au premier jeu. Eh bien, les deux partenaires remettent le couvert pour un nouvel ouvrage aussi inattendu qu'intéressant !

En effet, Dark Horse et Naughty Dog s'associent à nouveau pour éditer les scripts deux opus de la licence The Last of Us. Rassemblés dans un recueil de 618 pages, vous pourrez lire l'histoire originale d'Ellie et Joel et sa suite telle qu'elle a été conçue avant de passer sous forme vidéoludique. C'est une occasion unique de se plonger dans l'esprit de Neil Druckmann et Halley Gross, cette dernière ayant co-écrit le scénario de Part 2 avec lui.

D'ores et déjà disponible en précommande au prix de 62,79€ sur Amazon France. Cependant, il est à noter qu'il s'agit du texte anglais. Nous croisons donc les doigts pour qu'une version traduite en français soit proposée à l'avenir. En attendant, l'ouvrage The Last of Us: Part I and Part II Scripts sortira officiellement à partir du 16 décembre 2025.