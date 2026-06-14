Prenez un peu de The Last of Us, ajoutez-y une touche de Resident Evil, et vous obtenez ce qui pourrait bien devenir la prochaine sensation du survival-horror en 2D.

En l’espace de deux épisodes seulement, The Last of Us s’est incontestablement imposé comme l’une des œuvres les plus marquantes et les plus influentes de l’histoire du jeu vidéo. Propulsant Naughty Dog vers de nouveaux sommets après le carton rencontré par Uncharted, l’histoire d’Ellie et Joel a bouleversé des millions de joueurs à travers le monde, et inspiré bien d’autres créateurs par la suite. Parmi eux : le studio Painted Black Games qui, avec The Road of Dust and Sorrow, semble nous proposer une œuvre très inspirée de celle de Naughty Dog.

The Road of Dust and Sorrow, un jeu aux inspirations très prometteuses

Il suffit d’ailleurs de jeter un œil au synopsis du jeu pour s’en rendre compte. Dans The Road of Dust and Sorrow, les joueurs partiront à la découverte d’un monde déchu, où un remède supposé éradiquer la faim dans le monde a malheureusement précipité l’humanité vers sa perte. Résultat : d’horribles monstres sauvages à l’appétit primaire hantent désormais les rues, tandis que Katherine et sa fille, Ava, tentent par tous les moyens de trouver un lieu où se mettre à l’abri du danger. Un danger qui, comme dans The Last of Us, ne se limitera toutefois pas aux monstres.

Car comme dans toute bonne histoire post-apocalyptique, le titre de Painted Black s’intéressera aussi aux aspects les plus sombres de l’humanité, qu’il dépeindra ici au travers d’un pasteur et de sa mystérieuse secte. Et c’est donc au milieu de tout ce chaos que les protagonistes de The Road of Dust and Sorrow devront évoluer, tandis que Katherine aura pour objectif de protéger Ava quoi qu’il en coûte, au péril de sa vie. Le tout étant alors mis en scène dans « une histoire riche », pensée pour offrir aux joueurs « une aventure de survie dystopique ».

Comme le précisent les créateurs, The Last of Us n’est toutefois pas la seule inspiration du jeu. The Road of Dust and Sorrow s’inspirera également des grands classiques du genre comme Resident Evil et Silent Hill, en offrant un gameplay de type survival-horror où exploration et énigmes seront à la clé. « Prudence, toutefois, car chaque porte peut cacher votre salut… mais aussi votre perte » nous averti cependant la page Steam du jeu, qui semble promettre son lot de surprises aux plus téméraires des joueurs.

Sortie prévue cette année

En sachant, bien sûr, que cela n’empêchera pas The Road of Dust and Sorrow de cultiver sa propre identité, au-delà même de ses inspirations. Car si la description du titre laisse pour l’instant penser que l’on peut s’attendre à une expérience classique en son genre, il n’en est rien. Il s’agira en réalité d’un jeu en 2D au style pixel art, qui devrait ainsi pouvoir nous offrir une aventure à l'approche singulière. Réponse plus tard en 2026, lorsque The Road of Dust and Sorrow sera enfin disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Source : Painted Black Games