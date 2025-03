Avis aux fans de The Last of Us et surtout aux collectionneurs. Après la manette en édition limitée, il semblerait que PlayStation ait encore de quoi remplir vos étagères.

Dans moins de deux semaines, The Last of Us sera à nouveau sur toutes les lèvres. Avec la première saison de son adaptation , HBO avait frappé fort. L’engouement était tel que les jeux eux-mêmes avaient profité de ce nouvel engouement autour de la licence. Cette année, Naughty Dog et Sony se sont mieux préparés pour accueillir les néophytes à découvrir la suite des aventures de Joel et Ellie. TLOU 2 Remastered arrivera dans une version raffinée sur PC, tandis que les joueurs PS5 pourront également profiter de quelques nouveautés pour le mode « Sans Retour », le rogue-lite franchement sympathique. Ils auraient visiblement une autre surprise sous le coude, mais elle ne sera pas donnée.

Une nouvelle édition spéciale pour The Last of Us arriverait

Quand un succès est sans appel comme la série TLOU, difficile de s’empêcher de capitaliser dessus. PlayStation ne le sait que trop bien, les prochains épisodes vont encore une fois donner une furieuse envie aux joueuses et joueurs de retourner dans l’univers post-apocalyptique de la licence. En plus de la version PC de TLOU2 Remastered et de la mise à jour qui sera également disponible sur PC, il semblerait qu’une compilation soit également prévue. C’est en tout cas ce que laisse sous-entendre la découverte de Billbil-Kun. Le datamineur français affirme en effet qu’une nouvelle édition spéciale de The Last of Us est sur le point d’être commercialisée.

Il s’agira d’une version physique vendue pour la modique somme de 119,99 euros par chez nous et 109,99 dollars en Amérique. À titre de comparaison, ce serait donc plus cher que la WLF Edition de The Last of Us 2 Remastered. Le datamineur n’a cependant aucune autre information au sujet de ce nouveau potentiel collector à venir, si ce n’est que c’est lié au jeu vidéo et que ça concerne au moins la PS5. On ne peut donc que spéculer sur son contenu, mais un pack regroupant TLOU Part 1 et le remaster du second volet semble tout indiqué.

On ne devrait cependant pas avoir à attendre bien longtemps avant d’en découvrir la nature. Selon ses informations, l’officialisation de cette édition spéciale et l’ouverture de ses précommandes devraient avoir lieu d’ici les deux prochains mois. Notre petit doigt nous dit qu’il faudra au moins attendre que la saison 2 de The Last of Us débute afin que PlayStation ne communique à son sujet. Vu le succès de la manette, ils auraient tort de s'en priver.

Source : billbil-kun