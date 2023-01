The Last of Us reviendra bientôt avec son spin-off multijoueur et le jeu devrait nous réserver de très grosses surprises d’après Neil Druckmann.

Dès son lancement en 2013, The Last of Us est devenue une licence culte de PlayStation, à tel point qu'elle est désormais devenue une série live action qui cartonne dans le monde entier. Et si les jeux ont très largement été salués pour leur écriture, leurs personnages, leur mise en scène et tout ce qui entoure leur expérience solo, le premier jeu de la franchise sur PS3 avait également un mode multijoueur très, très apprécié et particulièrement bien conçu. Si TLOU Part 2 et le remake TLOU Part 1 n’y ont pas eu le droit, Naughty Dog compte réparer cette injustice prochainement avec un tout nouveau jeu, The Last of Us Factions, essentiellement multijoueur.

Très attendu, mais sans aucune date de sortie pour le moment, ce nouveau jeu PS5 se dévoile peu à peu et Neil Druckmann revient aujourd’hui nous en dire davantage sur l’univers. Attendez-vous à de grosses surprises.

The Last of Us Factions va vous surprendre

Lors d’une récente interview, Neil Druckmann est revenu sur le prochain jeu multijoueur de la franchise et en a dévoilé quelques détails. Si la première expérience multi de TLOU nous faisait découvrir des lieux repris, majoritairement, du jeu de base et des personnages parfaitement lambdas, créés sur le pouce en tant que simple avatar, The Last of Us Factions devrait être bien plus consistant.

Comme cela avait déjà été dit, Factions devrait nous faire découvrir une toute nouvelle facette de l'univers de la franchise, en intégrant une nouvelle histoire et des personnages totalement inédits. Le réalisateur parle également d’une toute nouvelle ville et de lieux encore jamais vus. L'objectif ici est clairement de surprendre les fans et d'étendre la franchise bien au delà des jeux solo.

Nous n'avons pas caché que le prochain jeu TLOU sera une expérience multijoueur, dans laquelle vous pourrez entrer dans le monde de The Last of Us avec vos amis et retrouver la tension et la brutalité de cet univers, ainsi qu'une toute nouvelle histoire et un nouveau casting de personnages qui vivent dans une ville inédite que nous n'avons pas encore vue dans les jeux précédents. Il s'agira d'un tout nouveau chapitre pour la licence. Via BuzzFeed

Voilà de quoi mettre l’eau à la bouche. Il semblerait en effet que The Last of Us Factions soit bien plus qu’un simple mode multijoueur finalement. Peut-être même qu'il lorgnera du côté de la coopération et du jeu service. Mais pour l’heure, nous ne savons pas comment tout ceci s’articulera en jeu. Naughty Dog avait affirmé l’année dernière que l’on aurait des nouvelles du jeu dès 2023, ça ne devrait donc plus tarder à tomber. Le jeu quant à lui, n’a toujours pas de date de sortie, mais devrait voir le jour prochainement sur PS5 et certainement sur PC un peu plus tard.