Beaucoup de fans de The Last of Us appellent un nouveau jeu de leurs vœux, quelle que soit l'histoire, et la voix originale emblématique de Joel partage ce sentiment.

Tandis qu'un The Last of Us 3 est potentiellement dans les cartons, on sait en tout cas que Naughty Dog est actuellement en plein travail sur Intergalactic: The Heretic Prophet. En attendant de voir quelles formes prendront les futurs projets du studio, Troy Baker, l'interprète emblématique de Joel en VO, a partagé l'envie des fans de vivre une nouvelle histoire dans le célèbre univers post apocalyptique fongique, dont idéalement une qui impliquerait directement ce personnage si cher à son cœur, ainsi qu'à celui de nombreux fans.

Le retour de Joel dans The Last of Us ? Son interprète ne dirait clairement pas non

À moins de ressorts narratifs le justifiant, s'il y a bien un The Last of Us 3 à venir dans un avenir plus ou moins proche, tout porte à croire que Joel ne risque pas d'être aussi présent que dans les précédents, pour des raisons évidentes. Pourtant, Troy Baker, l'interprète du personnage en motion capture et à la voix, a plusieurs fois évoqué le fait qu'il n'aurait pas dit son dernier mot avec le père adoptif d'Ellie.

Dans une récente interview auprès de nos confrères chez Insider Gaming, l'acteur a ainsi répondu à quelques questions, notamment concernant sa volonté de renouer avec ce personnage emblématique de The Last of Us, et un rôle qui l'a profondément marqué. Interrogé notamment sur le sujet d'une potentielle préquelle retraçant le parcours de Joel et Tommy entre le début de la pandémie et sa rencontre avec Ellie, il a répondu sans détour : « Je serais partant pour n'importe quoi ».

« Le mystère entourant ce qui s'est passé entre Tommy et Joel [plusieurs années avant les événements de The Last of Us] a quelque chose de magnifique. Il y a tout ce temps écoulé et une telle richesse narrative dans laquelle puiser. Je pense que cela constitue une excellente base pour une histoire. J'ai appris à faire confiance à Naughty Dog et Neil. Peut-être existe-t-il une toute autre histoire à laquelle nous n'avons pas pensé. Je les laisse décider de la direction à prendre : alors qu'on se tourne vers l'avenir, allons-nous regarder dans le passé ? Allons-nous revisiter certains éléments ou continuer à réinventer l'univers de The Last of Us ? Que ce soit pour y jouer ou pour m'y retrouver manette en main, je serai au rendez-vous dès le premier jour », a-t-il déclaré.

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Source : Insider Gaming