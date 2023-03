Naughty Dog se confie sur un des projets qu’ils avaient imaginés pour The Last of Us et qui n’a jamais été concrétisé. Il implique un personnage que de nombreux fans auraient aimé découvrir.

La première saison de la série The Last of Us s’est achevée ce weekend. Véritable succès de ce début d’année, le nom de la licence est désormais sur toutes les lèvres. Conscient de l’attente démesurée autour de la suite, Neil Druckmann et Craig Mazin se sont prêtés au jeu des interviews dans la foulée de la diffusion du dernier épisode. Le co-créateur de la franchise a fait une révélation assez croustillante quant à un jeu annulé qui aurait sûrement plu à beaucoup de fans.

Un jeu The Last of Us abandonné

10 ans après la sortie de The Last of Us, les langues se délient. Au micro du Kinda Funny Spoilercast, Neil Druckmann s’est confié sur certaines idées et projets qui n’ont jamais vu le jour. On le savait déjà, un DLC autour de la mère d’Ellie, Anna, avait été envisagé à une époque. L’équipe avait finalement souhaité aborder la morsure de l’adolescente et sa relation avec sa meilleure amie dans l’extension Left Behind. Pour autant, l’idée a continué de germer dans la tête de Druckmann. A tel point qu’une préquelle de The Last of Us a failli voir le jour. Elle aurait mis en scène Anna et le père d’Ellie quelques temps avant les événements du jeu original.

Les spectateurs de la série The Last of Us ont pu brièvement en découvrir un aperçu lors du dernier épisode, qui mettait justement en scène le personnage incarné pour l’occasion par Ashley Johnson. Cependant, un scénario plus développé autour d’elle avait été écrit. « Il y avait une version plus aboutie de cette histoire qui remontait davantage dans le temps. Elle allait être faite en jeu vidéo. Pas par Naughty Dog, mais par un studio différent », explique Druckmann. Il confie que l’ancien journaliste Greg Miler lui avait présenté un certain studio anonyme avec lequel les Dogs ont discuté pendant un bon moment de ce projet . Cela n’a finalement rien donné.

Anna, la mère d'Ellie, dans la série The Last of Us

Quel avenir pour la licence ?

Le co-créateur de The Last of Us ne s’est en revanche pas épanché sur les raisons qui ont conduit à l’abandon de cette préquelle. Comme il l’avait déjà expliqué auparavant, un film ou une série d’animation avaient également été envisagés avant que l’idée ne tombe elle aussi à l’eau. Les fans ont finalement pu voir quelques brefs éléments de cette préquelle grâce à la série. Pour la suite en revanche, il faudra faire preuve de patience. Dans une autre interview, Druckmann a confirmé que les Dogs avaient pris une décision quant à l’avenir de la franchise.

« Je sais que les fans veulent vraiment The Last of Us 3 Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes déjà en train de travailler sur le prochain projet. Une décision a été prise. Je ne peux pas dire ce que c'est, mais nous avons réfléchi à différentes choses et choisi celle qui nous emballait le plus », a-t-il déclaré. Une chose est certaine, si TLOU 3 venait à voir le jour, le jeu sera davantage structuré comme une série TV. Avant de connaître la décision du studio californien, les joueurs pourront découvrir TLOU Factions, le free-to-play multijoueurs, plus en détails cette année.