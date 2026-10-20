Avec The Last of Us, Naughty Dog estimait laisser un héritage durable et révolutionner l'industrie. Retour sur cette affirmation aujourd'hui avec du recul.

Dans une interview de 2012 ressortie récemment, soit avant même la sortie de The Last of Us survenue en 2013, ses créateurs qu'étaient Bruce Straley, directeur du jeu à l'époque, et Neil Drucmann, alors scénariste et directeur créatif, affirmaient s’attaquer à un territoire vierge : créer un nouveau genre de jeu narratif/survie en réutilisant leur savoir-faire acquis sur l'iconique licence Uncharted. Des ambitions sans doute vraies à l'époque, mais moins d'actualité aujourd'hui, bien que l'influence de la franchise fongique est indéniable.

Pourquoi ses créateurs pensaient que The Last of Us allait être révolutionnaire ?

Interrogé par le magazine officiel PlayStation (OPM) en 2012, Bruce Straley, directeur de The Last of Us, avait expliqué à l'époque que Naughty Dog avait eu une sorte d'épiphanie : selon lui, aucun autre studio ne proposait alors de jeux d’action-survie portés par leurs personnages. L’ambition de Naughty Dog était simple : transposer le savoir-faire narratif d’Uncharted dans un nouveau genre. « Personne ne fait ça », résumait-il.

Neil Druckmann, aujourd’hui à la tête du studio et à l’époque scénariste et directeur créatif de The Last of Us, allait dans le même sens dans le cadre de la même interview. Au cinéma comme en bande dessinée, les récits post-apocalyptiques reposent selon lui sur des personnages poussés à faire des choix impossibles, qui en disent long sur la nature humaine. Une dimension que le jeu vidéo, d’après lui, délaissait au profit d’une violence jugée outrancière et un peu kitsch, du moins quand le titre rassemblant Joel et Ellie est sorti en 2013.

Une affirmation pertinente ?

On pourrait toutefois arguer que la franchise Resident Evil de Capcom avait déjà proposé un jeu d'action-survie porté par ses personnages bien des années avant la sortie de The Last of Us. Ceci étant dit, le titre de Naughty Dog a définitivement eu une influence sur la manière de mettre en scène ce style très particulier de jeu. On retrouve en effet son héritage dans de nombreux titres majeurs sortis depuis, comme les jeux A Plague Tale.

Au-delà de The Last of Us, c'est bien le talent narratif de Naughty Dog transcendé dans les aventures de Joel et Ellie qui a marqué durablement l'industrie, avec des influences qu'on retrouve encore aujourd'hui dans de nombreuses autres productions, avec toujours plus d'importance accordée à des cinématiques en motion-capture pour mieux véhiculer les émotions de ses personnages.

Pour toutes ces raisons, de nombreux fans appellent de leurs vœux de nouveaux jeux dans l'univers The Last of Us, et en parallèle de Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog a récemment confirmé officiellement que deux nouveaux projets sont bel et bien dans les cartons.

Source : PlayStation