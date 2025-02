La saison 2 de The Last of Us (HBO) compte bien surprendre même les fans de la première heure. C'est pourquoi elle promet d'explorer des pans inédits de l'histoire du jeu.

Cette année, The Last of Us Part II fêtera ses 5 ans. Avant même son anniversaire, le jeu de Naughty Dog aura droit à de jolis coups de projecteurs. De fait, deux temps forts auront lieu autour de lui en avril prochain. D'une part, un portage de son Remastered paraîtra sur PC ; d'autre part, la série TV adaptée par HBO commencera à transposer les événements du jeu à l'écran avec sa saison 2. Celle-ci devrait d'ailleurs plonger plus profondément dans le lore, comme le révèlent les dernières déclarations des showrunners.

Un personnage sortira de l'ombre dans la saison 2 de The Last of Us (HBO)

Tout dernièrement, des images inédites de la série The Last of Us ont été publiées par Entertainment Weekly. Mais, le média ne s'est pas arrêté là. Il a également eu la primeur d'une interview avec Craig Mazin et Neil Druckmann, les co-scénaristes et showrunners de l'adaptation.

Les deux hommes ont ainsi pu évoquer plusieurs détails autour de la saison 2 de The Last of Us (HBO). Les nouvelles images nous montraient déjà qu'il y aurait du changement par rapport au jeu. Abby (Kaitlyn Dever) questionne notamment les fans. Mais c'est un autre personnage que Druckamnn a pu teaser, tout en préservant le mystère :

Un personnage assez important, dont on parle beaucoup dans le jeu (un peu comme Frank dans la saison 1), sera présent dans cette saison. Neil Druckmann, pour Entertainment Weekly

Après ces déclarations, les théories fusent évidemment chez les fans de TLOU2. Neil Druckmann, qui est aussi le co-créateur du jeu, pourrait faire référence à plusieurs personnages de l'ombre ici. Deux figures semblent les plus probables, et autant dire qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre.

Abby et le WLF dans la saison 2 de The Last of Us. © HBO

Quel visage inédit pour la suite de la série TLOU ?

Un premier élément de l'interview nous donne une piste. Neil Druckmann évoque juste avant la présence de contenus coupés dans le jeu original, mais réintroduits au public par le truchement des “Lost Levels“ de The Last of Us Part II Remastered. On pourrait donc se dire qu'il se réfère à Cait. Cette jeune femme vivant à Jackson a eu l'honneur de tatouer le bras d'Ellie et de partager même davantage avec elle. Absente physiquement du jeu, on l'aperçoit sur une photo et son nom est mentionné dans des conversations.

Cependant, Neil Druckmann parait plutôt partir sur une autre idée après avoir abordé les Lost Levels. De fait, il évoque les personnages inédits de la série. Il cite notamment celui incarné par Catherine O'Hara dans les trailers, qu'on voit interagir avec Joel (Pedro Pascal), dans les premiers teasers. Ce « personnage assez important » intégré à la série HBO pourrait être donc ne pas être apparu dans les scènes coupées non plus.

La deuxième hypothèse nous emmène alors du côté des Séraphites. Cette faction de Seattle s'est rassemblé en une sorte de culte autour d'une mystérieuse prophétesse. Sa figure est ponctuellement discutée par certains personnages du jeu. The Last of Us Part II nous en dresse également des portraits concrets via les collectibles à lire et les fresques murales qui ornent l'environnement. Il ne fait aucun doute que la série pourrait nous la faire découvrir plus en détails.

Dans tous les cas, la saison 2 de The Last of Us (HBO) promet de nous étonner à bien des égards. Tout comme ce fut le cas avec la saison 1, les showrunners comptent explorer le lore des jeux à leur manière. Même les fervents connaisseurs de la licence ne sont pas au bout de leurs surprises.

Le culte des Séraphites est déjà montré dans les teasers de la saison 2 de The Last of Us. © HBO