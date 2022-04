Pedro Pascal (Joel) a expliqué son rapport avec les jeux The Last of US de Naughty Dog. Il a ensuite parlé de l'adaptation en la comparant avec la série The Mandalorian.

Pedro Pascal (Game of Thrones) interprète actuellement Joel sur le tournage de The Last of Us pour HBO. Et entre deux prises, il a trouvé le temps de bavarder avec GQ en évoquant sa connaissance des jeux et l'approche choisie par Craig Mazin pour la série. Ce sera une autre expérience, familière et différente à la fois.

Pedro Pascal n'a (presque) jamais touché à The Last of Us

Et oui, même si c'est courant, Pedro Pascal a confirmé qu'il n'avait jamais fini un seul titre TLOU par "manque de skill", et a préféré observer son neveu y jouer. Un point négatif ? Pas pour lui, car en fait, cette prise de distance est tout de même volontaire parce qu'il a aussi eu peur de finir par "trop imiter Joel".

C'est triste à dire, mais je n'ai aucune compétence. J'ai bien essayé, vous savez. Et à peine quelques minutes après, j'ai redonné la manette à mon neveu. Il faut une certaine habileté que je n'ai pas. Je l'ai regardé autant que j'ai pu ce jour-là, et puis j'ai dû quitter la Floride. J'ai trouvé Joel si impressionnant - j'ai trouvé que c'était une expérience visuellement impressionnante. Et puis j'ai eu peur de vouloir trop imiter, ce qui, dans certaines circonstances, est une bonne chose selon moi, et une erreur dans d'autres. Je voulais donc simplement créer une distance saine, et que ce soit davantage entre les mains de Craig Mazin et Neil Druckmann.

S'écarter des jeux tout en étant fidèle

Une scène avec Bella Ramsey (Ellie) et Pedro Pascal (Joel)

Dans la même interview, Pedro Pascal a redit une chose qui était connue : la série HBO The Last of Us ne sera pas un bête copié-collé des jeux de Naughty Dog. L'acteur a même été jusqu'à comparer l'approche de Craig Mazin à celle de Jon Favreau et Dave Filoni pour The Mandalorian.

Il existe une façon très très créative d'honorer ce qui est important et aussi préserver ce qui est iconique dans l'expérience jeu vidéo, et d'inclure également des choses auxquelles vous ne vous attendriez pas nécessairement. Ils font des choses très intelligentes, c'est tout ce que je peux dire. C'est semblable à la manière dont Jon Favreau et Dave Filoni traitent The Mandalorian. C'est entre de bonnes mains car Craig Mazin et Neil Druckmann aiment tellement The Last of Us. C'est vraiment fait pour les gens qui adorent le jeu. Et pour les personnes qui ne sont pas familières avec, il y a une narration très intense.

La série The Last of Us ne sera pas diffusée sur HBO Max avant 2023.