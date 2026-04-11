Les collectionneurs vont encore pouvoir se faire plaisir avec de nouveaux collectors impressionnant inspiré du premier volet de la saga The Last of Us, l'exclusivité culte de Naughty Dog.

Ce n'est pas le The Last of Us Day et, pourtant, les fans de la licence sont gâtés. L'aventure d'Ellie et Joel est de nouveau immortalisée grâce à trois nouveaux collectors qui en jettent. Les premiers détails ont été dévoilés en beauté. En revanche, nous n'avons pas encore de prix pour le moment. Cela dit, compte tenu du fabricant, ça risque de vous coûter un bras.

Un triple collector sublime pour les fans de The Last of Us

Prime 1 Studio a encore frappé. À l'occasion de son 17ᵉ showcase « Next Level », le fabricant spécialisé dans les figurines inspirées de la pop culture a levé le voile sur une somme de nouveautés colossale. Une fois encore, il prévoit de proposer des figurines de haute qualité pour des licences mythiques, parmi lesquelles une exclusivité PlayStation incontournable : The Last of Us.

Ce n'est pas la première fois que Prime 1 Studio s'attaque à la licence de Naughty Dog. Après les modèles inspirés de TLOU Part 2, il en revient pour la deuxième au premier épisode avec nous pas un, ni deux, mais bien trois collectors finement détaillés. En effet, le fabricant a présenté un trio de statuettes à l'effigie d'Ellie, Joel et d'un colosse prêt à se jeter sur sa proie.

Ainsi, Prime 1 Studio vous donne l'opportunité de recomposer une séquence intense de The Last of Us Part 1. En assemblant les trois statuettes en polyéthylène de la collection Ultimate Premium Masterline, vous ferez revivre la toute première rencontre d'Ellie et Joel avec un colosse dans l'école avec Bill. D'ailleurs, les héros sont bien équipés pour y faire face, leur modèle respectif étant équipé d'armes de choix.

© Prime 1 Studio.

Pour l'heure, Prime 1 Studio s'est contenté de présenté ce tryptique magnifique. Pas encore de date de sortie, ni même de précommande donc. Nous ne pouvons pas non plus vous indiquer de fourchette de prix. Toutefois, le fabricant nous a habitués à des tarifs affolants. Par exemple, les statuettes collectors d'Ellie et Abby de The Last of Us 2 coûtaient plus de 1 000 dollars. Il y a de fortes chances qu'on soit dans ces eaux-là ici aussi. Alors, si vous voulez acquérir les trois figurines, il faudra sortir le chéquier.