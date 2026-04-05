Deux ans après son annulation, le réalisateur de The Last of Us Factions revient sur les dessous de l’annulation du jeu, et l’impact que cela a eu sur son moral et sa carrière.

C’est une nouvelle que les fans de The Last of Us ont encore énormément de mal à digérer. En décembre 2023, après plusieurs mois de teasing de la part de Naughty Dog, la mauvaise nouvelle était officialisée : The Last of Us Factions, le jeu multijoueur dans l’univers de la franchise, était annulé par PlayStation. Deux ans plus tard, la plaie reste alors largement ouverte chez certains, convaincus que la firme s’est privée d’un potentiel jeu service à succès. Et ce ne sont pas les dernières révélations à ce sujet qui vont arranger la situation.

Le directeur de The Last of Us Factions revient sur l’annulation du jeu

En effet, à l’occasion de son passage dans le podcast Lance E. Lee, Vinit Agarwal, ex-réalisateur de The Last of Us Factions ayant aujourd’hui quitté les rangs de Naughty Dog, a accepté de revenir sur les dessous de l’annulation du projet. Un projet qui, d’après ses dires, se trouvait à un stade bien plus avancé qu’on ne l’imaginait, puisqu’il estime que ce dernier était finalisé à hauteur de 80% environ. « On était vraiment, vraiment près du but » assure-t-il. Pourquoi, donc, PlayStation aurait-il subitement pris la décision d’annuler un jeu en développement depuis sept ans ?

« Ce qui s’est passé, c’est que durant le COVID-19, l’industrie du jeu vidéo a connu une croissance fulgurante, car tout le monde était confiné chez soi », explique Agarwal. « Donc en 2020, l’argent coulait à flot dans l’industrie parce que les gens se sont soudainement mis à beaucoup jouer parce qu’ils étaient chez eux. Mais ce n’est pas tout », ajoute l'ancien développeur de Naughty Dog. « Les jeux en ligne, en particulier, ont connu un essor fulgurant parce que les gens voulaient jouer avec leurs amis ».

« Parce qu’ils ne pouvaient pas les voir, ils ont dû se rabattre sur les jeux en ligne. Donc les jeux en ligne ont connu un véritable coup de boost, et Sony a décidé d’investir beaucoup d’argent là-dedans comme tous les autres. C’est pourquoi The Last of Us Factions a obtenu un financement », conclut-il à ce sujet. Dans les années qui ont suivi, le studio, qui était également à l’œuvre sur Intergalactic: The Heretic Prophet en parallèle, a donc mis une partie de son énergie à concevoir cette expérience multijoueur à grande échelle, qui était une première pour lui.

Un choix cornélien pour Naughty Dog

« Mais toutes les forces qui ont stimulé l’industrie du jeu vidéo en 2020 sont précisément celles qui ont entraîné son déclin en 2022 et en 2023 », révèle ensuite Agarwal. « Lorsque les gens ont repris le chemin du bureau, ils n’avaient subitement plus autant de temps pour jouer. Vous savez, les dépenses ont diminué. L’économie a également connu un ralentissement. Et tout cet argent qui avait afflué vers l’industrie du jeu vidéo n’allait pas pouvoir durer » explique le créateur de The Last of Us Factions. « Comme les fonds se retiraient, ils ont dû réduire leurs dépenses ».

« En gros, ils avaient dépensé sans compter. Ils avaient fait preuve de zèle excessif ». Et c’est à ce moment-là que Naughty Dog s’est retrouvé confronté à un choix cornélien. Celui de continuer à miser sur The Last of Us Factions, genre de jeu auquel il n’est pas habitué, ou au contraire se concentrer sur ce qu’il sait faire de mieux, à savoir des jeux solo narratifs comme Intergalactic: The Heretic Prophet. Sans surprise, c’est alors la deuxième solution qui a été privilégiée, entraînant l’annulation pure et simple de The Last of Us Factions.

« Ils ont dû choisir le jeu qui était en quelque sorte le cœur et le pilier du studio, plutôt que ce jeu expérimental sur lequel je travaillais et qui, selon moi, allait connaître un immense succès, mais qui n’a malheureusement jamais vu le jour », regrette Agarwal. Un choix qu’il comprend évidemment, mais qu’il décrit tout de même comme « dévastateur » et « démoralisant » pour lui, qui avait investi autant de temps et d’énergie dans The Last of Us Factions. D’autant plus que la façon dont il a appris la nouvelle est loin d’avoir arrangé les choses.

« J'ai eu le cœur brisé »

« Ça a été un moment terrible pour moi, car j’avais passé sept ans à travailler sur ce jeu. J'ai eu le cœur brisé », confesse le créateur. « J’étais le directeur du jeu, et apprendre qu’il était annulé 24h avant l’annonce officielle, c’était vraiment malheureux. Mais ils ont dû agir ainsi pour contrôler la communication », explique-t-il. Il conclut alors : « The Last of Us Factions revêtait une telle importance personnelle pour moi que ça m’a détruit d’apprendre que les gens ne pourraient pas y jouer ». C’est pourquoi il a finalement préféré quitter Naughty Dog après cela.

Source : Lance E. Lee