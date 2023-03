The Last of Us est plus que jamais sur le devant de la scène, notamment grâce à la série événement de chez HBO qui cartonne chez nous sur Amazon Prime. D'ailleurs, la série The Last of Us tient sa saison 2, et elle risque de diviser. Mais côté jeu vidéo aussi il y a du mouvement, puisque le prochain opus de la franchise est actuellement en développement.

Pas de solo cette fois, mais bien du multijoueur avec The Last of Us Factions. Un titre dont on ne sait pratiquement rien, mais qui, d’après les déclarations de Neil Druckmann, devrait surprendre les joueurs qui ne s'attendent qu’à un jeu multijoueur classique. Apparemment le jeu serait plus que ça et miserait aussi sur sa narration. C’est prometteur, mais on attendra d’en savoir plus avant de s’emporter. Quoi qu’il en soit, le titre devrait normalement nous donner de ses nouvelles dans l’année et son développement devrait être bien avancé. Une récente offre d’emploi vient d’ailleurs de nous en dire plus sur l’état du jeu et surtout sur les plateformes qu’il vise. Non, il ne devrait pas être qu’une simple exclusivité PS5.

The Last of Us Factions sur PS5 mais aussi sur d'autres supports ?

D’après une récente offre d’emploi, les tests d’assurance qualité devraient commencer sous peu, ou pourraient même être en cours s’il s'agit ici d’une demande de renfort. Le développement est donc bien avancé et c’est rassurant dans la mesure où l’on en attend prochainement des nouvelles. Mais surtout, cette offre d’emploi nous apprend que The Last of Us Factions ne serait pas qu’une simple exclusivité PS5. Visiblement, ce dernier pourrait également cross-gen et aurait le droit à une version PS4 dans la foulée.

L’offre mise en ligne studio demande en effet à ce que le candidat ait « une expérience pratique sur les systèmes PS4 et PS5 ». Ce qui suggère donc que TLOU Factions ne serait pas une exclu PS5, mais bien un nouveau jeu cross-gen disponible sur PS4.

C’est à la fois étonnant, dans la mesure où The Last of Us Part 1 avait pourtant amorcé la transition entre les deux génération de consoles, mais aussi finalement peu surprenant puisque ce fameux Factions avait déjà fait parler de lui pendant le développement de The Last of Us Part 2. Ça ne date donc pas d’hier et beaucoup de monde s’attendaient même à ce que le jeu sorte en même temps que le remake sur PS5.

Un concept art de TLOU Factions

Factions aussi sur PC ?

Un jeu cross gen donc, mais pas que. Il se pourrait également que Sony finisse par sortir le jeu sur PC. On sait que le constructeur regarde les jeux-service avec des yeux doux et qu’il investit massivement dedans. On sait également qu’il souhaite étendre son catalogue de jeu exclusif sur PC afin de s’ouvrir à de nouveaux parcs de joueurs. Le portage de TLOU Factions sur PC paraît donc être une évidence. Cela avait même était fortement sous-entendu à de multiples reprises. Notamment lorsque Hermen Hulst, patron des PlayStation Studios, avait affirmé qu'il était fort probable que tous les prochains jeux-service finissent par devenir multiplateformes dès leur sortie.

Voir arriver The Last of Us Factions sur PC est donc plus que probable bien que ce ne soit pas complètement officiel. Un secret de polichinelle ? Nous verrons. Pour le moment, on attend surtout de premiers visuels du jeu.