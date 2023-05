Nouveau coup dur pour la licence The Last of Us et ce sont cette fois les jeux vidéo qui sont concernés. Plus précisément le jeu multijoueur Factions.

Vous n’êtes pas sans l’avoir remarqué, le dernier PlayStation Showcase n’était pas aussi phénoménal qu’attendu. Xbox s’en est d’ailleurs donné à coudre joie en trollant son camarade et concurrent de toujours avec un tweet peu après la fin du show. Le fait est qu’il manquait cruellement de grosses exclusivités PlayStation dans ce showcase.

Pourtant, l’entreprise nippone avait teasé ce livestream comme étant le lancement de la "phase 2" de sa PS5. Nous étions donc dans l’attente de grosses exclusivités, comme The Last of Us Factions justement. Le jeu de Naughty Dog devait en plus nous donner de ses nouvelles dans le courant de l’année. Une promesse que l’on tient de Neil Druckmann lui-même. Sauf que voilà, TLOU Factions n’a finalement brillé que par son absence, et l’on sait désormais pourquoi.

Voilà pourquoi The Last of Us Factions n'était pas au PlayStation Showcase

Le contrecoup de ce PlayStation Showcase est assez difficile. Jim Ryan a dû prendre la parole pour s’expliquer, Insomniac a dû rassurer ses fans concernant Marvel’s Spider-Man 2 et l’absence de date et maintenant, c’est Naughty Dog qui se fend d’un petit communiqué. Une courte intervention qui vise elle aussi à rassurer les fans. Enfin, pas vraiment. En réalité, plusieurs infos ont commencé à remonter aux oreilles de journalistes souvent très informés comme Jason Schreir (Bloomberg). Il affirme que les équipes de The Last of Us Factions auraient très largement été réduites et que le jeu serait même actuellement « réévalué ». Lorsque Bloomberg a voulu avoir des commentaires de la part du studio, Naughty Dog a préféré diffuser un communiqué.

Naughty Dog veut rassurer les fans

Un message adressé à sa communauté qui confirme qu’il se trame quelque chose au sein du studio. Bien que les raisons ne soient pas explicitement données, il est dit que The Last of Us Factions allait prendre du retard. « Au fur et à mesure que le développement se poursuit, nous avons réalisé que la meilleure chose à faire pour le jeu est de lui donner plus de temps », explique le studio dans son message. Alors que le jeu n’avait déjà pas de date de sortie, celle-ci semble désormais s’éloigner dans le brouillard le plus total.

Si l’on prend en considération les retours de Jason Schreier, on peut dire que ça sent le sapin pour le jeu multijoueur tant attendu.

Notons toutefois que Naughty Dog de son côté ne parle pas d'équipe de développement réduite ou de réévaluation. Le studio préfère rassurer et mentionne même le développement de son prochain gros jeu solo qui se passe visiblement bien.

La licence est pas mal secouée ces derniers temps

Décidément, c’est à croire que la licence entière est maudite. Ces derniers temps, elle enchaine les mauvaises nouvelles et les coups durs. Côté série, la saison 2 de The Last of Us a du retard à cause de la grève des scénaristes qui frappe tout Hollywood. Mais elle verra bien le jour et fera rempiler Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie) pour la suite. Ensuite, on a aussi le portage PC de The Last of Us Part 1, pourtant excellent sur PS5, qui se remet à peine de son lancement catastrophique et inexpliqué(cable). Et maintenant c’est le prochain gros jeu de la franchise qui est en pleine zone de turbulences. Il ne manquerait plus que l'idée d'un The Last of Us Part 3 soit définitivement jeté à la poubelle, et les fans n’auront alors plus que leurs yeux pour pleurer.

Allez, on ne perd pas espoir, ça va bien se passer !