L’annonce de l’annulation de The Last of Us Factions a beau remonter à deux longues années maintenant, une chose est sûre : la pilule a encore beaucoup de mal à être avalée par de nombreuses personnes. À commencer par les joueurs, bien sûr, qui regrettent que PlayStation ait jeté à la poubelle un projet si prometteur sur le papier. Mais aussi son réalisateur, Vinit Agarwal, qui ne manque pas d’évoquer ce douloureux souvenir depuis quelques semaines. Et au vu de ses dernières déclarations, les fans de Naughty Dog ont de quoi être dégoûté.

Le créateur de The Last of Us Factions vante la qualité du projet

En effet, après avoir révélé au début du mois la façon dont il a eu « le cœur brisé » en apprenant l’annulation de The Last of Us Factions en décembre 2023, Agarwal a naturellement reçu de nombreux messages de soutien, tant de la part des internautes que de ses ex-collègues de chez Naughty Dog, dont il a depuis quitté les rangs. L’occasion pour lui, alors, d’en remettre une couche en soulignant à quel point « il est fou de voir combien [ses] anciens collègues [lui] envoient encore des messages pour [lui] dire à quel point The Last of Us Online allait être génial ».

Le créateur va même encore plus loin en ajoutant qu’il s’agit toujours à leurs yeux « du meilleur jeu multijoueur auquel ils aient joué », ce qui a forcément de quoi accroître notre frustration quant à l’idée qu’il ne verra jamais le jour. Bien sûr, il reste important de garder un minimum de recul vis-à-vis de telles affirmations, qui n’ont rien de très surprenant venant du réalisateur lui-même de The Last of Us Factions. Mais soulignons tout de même qu’il est loin d’être le premier à se montrer aussi enthousiaste à son sujet depuis son annulation.

Peu après l’annonce de la nouvelle, Nathaniel Ferguson, concepteur technique sur le projet, avait par exemple déclaré que ce titre représentait « assurément le moment fort de sa carrière », tandis que Karl Morley, game designer, avait quant à lui affirmé « avoir éprouvé plus de fun en jouant à ce jeu que sur n’importe quel autre jeu multijoueur auparavant ». Car oui, il est sans doute bon de rappeler que The Last of Us Factions n’a pas tant été annulé pour sa qualité que pour les enjeux qu’il représentait pour Naughty Dog, qui a préféré rester concentré sur les jeux solo narratifs.

Une expérience traumatisante

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que cette tragique expérience, qualifiée de « dévastatrice » et « démoralisante » de la part d’Agarwal, a servi de leçon au réalisateur, qui est bien décidé à ne jamais laisser cela se reproduire. « Je ne laisserai plus jamais ce sur quoi je travaille ne pas voir la lumière du jour » a-t-il déclaré sur X. « Merci à tous pour votre soutien et votre confiance ». De quoi clore définitivement ce chapitre douloureux de la carrière du créateur de The Last of Us Factions ? C’est tout ce qu’on lui souhaite.

Source : Vinit Agarwal