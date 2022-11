Le jeu multijoueur The Last of Us Factions n'est pas pris à la légère par Naughty Dog. Le studio californien va injecter la touche Fortnite au sein de leur jeu gratuit.

The Last of Us Factions sera un multijoueur à la Fortnite, ça ne fait désormais plus de doute.

The Last of Us Factions imite le modèle Fortnite

Le titre multijoueur The Last of Us Factions dévoile ses contours peu à peu. Ce sera bien un jeu gratuit et qui générera des revenus via des microtransactions. La future poule aux œufs d'or de PlayStation ? Ça se pourrait bien...

Naughty Dog vient d'accueillir dans ses rangs un pro de la monétisation, Anders Howard, qui a conçu le battle pass de Fortnite. Autant dire qu'il a une solide expérience qui servira au studio, encore débutant dans le domaine. Là-bas, il occupera le rôle de concepteur principal de la monétisation.

Un Battle Pass ou Passe de combat en français permet d'obtenir des récompenses concrètes, en opposition aux lootboxes. Plusieurs gros jeux récents ont adopté ce modèle à l'instar d'Overwatch 2 et de Call of Duty Modern Warfare 2.

The Last of Us Factions sera un free to play qui fonctionnera de manière autonome, et ne sera donc pas dépendant de TLOU 2 ou du remake PS5. Pas d'Ellie ou de Joel au programme, le titre renouvellera son casting avec des personnages inédits.