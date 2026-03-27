Après une annonce timide puis une annulation surprise de The Last of Us Factions, un groupe de fans a décidé de créer sa propre expérience multijoueurs inspirée de la licence de Naughty Dog.

Compte tenu de la communauté toujours très vivace sur le multijoueur du premier épisode, beaucoup attendaient The Last of Us Factions (ou « Online » de son nom officiel). Sauf que quelques mois après son annonce, Naughty Dog a finalement mis un coup d'arrêt au projet après évaluation de sa viabilité par un autre studio PlayStation alors fraîchement acquis, à savoir Bungie. Mais des joueurs ne s'en sont pas arrêtés là et ont décidé de mener leur propre projet.

Pas tout à fait The Last of Us, mais un peu quand même

Quand il a été question de dévoiler au monde un nouveau jeu multijoueur dans l'univers de The Last of Us, Naughty Dog y est allé à pas de loup. Et pour cause, le projet TLOU Online restait encore très balbutiants à l'époque. D'ailleurs, le studio à la patte rouge ne s'était contenté que d'un concept art en 2022 et du gameplay ou autre. Il n'y aura rien eu de plus, puisque le standalone a été annulé un an et demi plus tard.

Pourtant, l'attente était bien là. Entre les commentaires réclamant « Factions 2 » sur les réseaux sociaux et les mods sur les portages PC de The Last of Us, il y a bien un public qui veut une nouvelle expérience multijoueur dans la licence. Un binôme s'est donc monté ni une ni deux pour créer le jeu qui n'aura jamais vu le jour. Mais il ne s'agira pas d'une aventure narrative comme devait l'être TLOU Online. Au contraire, il se rapproche de ce qu'est le mode Factions toujours actif sur le remaster du premier épisode.

Ce nouveau jeu multi donc très inspiré de The Last of Us se nomme Terminal War. D'abord baptisé « United State » avec un changement de nom récent, ce titre du duo Albatross Interactive nous transporte évidemment dans un univers post-apocalyptique pour des affrontements en 4v4, à l'instar de Factions. Préparez-vous à être plongé au cœur d'une guerre civile entre deux camps aux États-Unis. La promesse est celle d'un gameplay qui repose sur « la stratégie, la communication et la technique ». Exigeant et brutal, il cherche à transmettre des sensations en jeu très proches du titre de Naughty Dog.

« Ils ont annulé The Last of Us Factions 2, alors on crée notre propre version ». Terminal War est un projet bien sérieux qui doit sortir prochainement sur PC. Une phase d'accès anticipée est déjà prévue sur Steam. Pas encore de date pour le moment. Toutefois, elle pourrait arriver bientôt, le studio prévoyant un nouveau trailer de gameplay.