Si The Last of Us était un pari risqué pour Naughty Dog, le studio a finalement sorti en 2013 sa licence la plus populaire à ce jour. Après deux jeux et une série toujours en production chez HBO, l'histoire de Joel et Ellie s'est inscrite au panthéon du médium vidéoludique. Dès lors, on découvre régulièrement des projets de fans qui ont de quoi laisser rêveur.

Le genre d'adaptation de The Last of Us qu'on voulait vraiment

Au départ, l'idée d'une série TV The Last of Us peut étonner. Compte tenu de la portée cinématographique du jeu, il paraît difficile de trouver le bon ton pour rendre hommage au jeu de Naughty Dog tout en partageant l'expérience à un public non-joueur. Pourtant, HBO est parvenu à produire un entre-deux. Mais si la saison 1 a su globalement convaincre en misant sur des alternatives qui brouillent même les repères des fans, la saison 2 peine à atteindre la même qualité. Alors, presque un an après sa sortie, on se dit que ce sont peut-être les fans qui ont trouvé comment retranscrire l'ADN de la saga.

Finalement, c'est probablement dans ses séquences inédites que la saison 1 de The Last of Us parvenaient à tirer son épingle du jeu. Eh bien, c'est un peu la même chose avec Echoes of the Past, un fan film sorti cette semaine et qui a de quoi laisser bouche bée les fans. Nous immergeant aux côtés d'Ellie et Joel entre les deux épisodes de Naughty Dog, il pourrait tout à fait avoir valeur de flashback dans Part II.

Nouvelle création de Lumen Productions, à qui on doit également des courts-métrages Blade Runner et God of War, The Last of Us Echoes of the Past revient sur un des souvenirs les plus douloureux d'Ellie, celui de Riley. Plus encore, l'équipe de réalisation, menée par les jumeaux Brian and Scott Marczewski, joue sur une iconographie qui parle tout de suite aux fans. On saluera même la performance Brady Bardole et Geno Blair, qui tentent de coller à leur personnage jusqu'en travaillant leur voix. Un fan film qui vaut le coup d'œil en somme.