Tout récemment, le directeur de The Last of Us Neil Druckmann a fait les frais d'une vive polémique suite à une interview publiée chez Sony, à laquelle il a souhaité répondre.

Dans l'interview en question, celui à qui l'on doit les histoires poignantes de The Last of Us Part 1 et 2 indiquait que le prochain jeu de Naughty Dog « pourrait redéfinir les perceptions traditionnelles du jeu vidéo », notamment grâce au secours de l'IA. Selon Neil Druckmann, « quelques mots, le contexte et l'intention ont malheureusement été perdus » dans la retranscription de ses propos par Sony.

Les propos du directeur de The Last of Us a priori détournés

Alors que de nombreuses grosses sociétés s'intéressent de plus en plus à l'IA, l'interview de Neil Druckmann par Sony a provoqué une vive polémique auprès de ses pairs. Certains ont soulevé les problématiques éthiques autour d'un tel engouement pour cette technologie controversée, notamment s'agissant d'un potentiel licenciement de travailleurs de chair et d'os. D'autres ont montré leur scepticisme quant aux capacités d'une IA à « repousser les limites des expériences narratives vidéoludiques ».

Le directeur de The Last of Us a ainsi répondu à cette polémique. D'après lui, l'interview de Sony aurait notamment résumé assez grossièrement une réponse beaucoup plus longue que retranscrite à la dernière question. Celle-ci s'intéressait à sa vision personnelle et ses espoirs pour le futur du divertissement vidéoludique. Au lieu de dire simplement qu'il pense que le prochain jeu de Naughty Dog « pourrait redéfinir les perceptions traditionnelles », sa réponse aurait été bien plus nuancée.

Le directeur de The Last of Us se défend suite à la polémique. © Naughty Dog

La politique de l'homme de pAIlle ?

Je travaille sur un nouveau projet actuellement. Et c'est peut-être le plus excitant sur lequel j'ai jamais travaillé. Je ne peux pas en parler, ou mes boss vont être très en colère [...] Je ne suis pas seulement excité par ce jeu que l'on fait (et c'est quelque chose de vraiment frais pour nous), mais je suis également excité par la manière dont il sera reçu. Grâce à The Last of Us et au succès de la série, des gens même extérieurs au monde du jeu vidéo nous regardent et attendent de voir notre prochaine création. Je suis vraiment excité de voir leur réaction. Et j'en ai déjà trop dit, donc je vais m'arrêter là. Vous me posiez la question quant aux projets qui me font rêver. J'ai eu beaucoup de chance de travailler sur mes jeux préférés avec des collaborateurs incroyables, et je leur suis vraiment reconnaissant. Neil Druckmann en réponse à la polémique suite à son interview auprès de Sony

Il se pourrait donc que Sony ait « mis des mots différents dans la bouche de Neil Druckmann », comme le souligne Stephen Totilo. L'interview du géant japonais pourrait être une manière de dire indirectement que PlayStation va à l'avenir davantage investir dans l'IA. On peut en effet tirer un parallèle avec une autre interview également publiée il y a peu d'Asad Qizilbash, directeur des adaptations des jeux PlayStation en film/série. Lui aussi indiquait dans cette dernière que les futures générations de hardware comme la PS6 pourraient laisser de côté les graphismes pour se concentrer sur des expériences narratives innovantes grâce à l'IA. Sony serait-il ainsi en coulisses en train d'emboîter le pas notamment de Square Enix et de se préparer à cette transition controversée ? L'avenir nous le dira.