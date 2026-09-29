Les fans sont orphelins depuis la sortie de The Last of Us 2 en 2020, et l'abandon pur et simple du très prometteur TLOU Factions. Naughty Dog a bien repris la parole plusieurs fois, Neil Druckmann, le grand patron, jouant avec le cœur des fans en parlant régulièrement de la suite sans vraiment dire si elle existait ou non, mais on a enfin une réponse claire. À l'occasion du TLOU Day, qui s'est exceptionnellement déroulé ce lundi 28 septembre 2026, le studio a officialisé non pas un, mais bien deux projets pour sa licence phare qui sont à des stades préliminaires.

Deux nouveaux jeux The Last of Us annoncés officiellement

Si les mots The Last of Us 3 n'ont pas publiquement et clairement été mentionnés, Naughty Dog a bien annoncé le développement de deux nouveaux jeux pour la franchise. Dans son blog publié le 28 septembre 2026, le studio déclare avoir « deux projets très prometteurs en phase de développement préliminaire » sans pour autant être en mesure de nous en dévoiler davantage. Pas d'image ni même de piste sur ce dont ces jeux parleront, mais les Dogs affirment qu'ils viendront « enrichir l'univers de The Last of Us au-delà des deux premiers opus ». « L'univers de TLOU compte énormément pour nous, et nous n'y retournerions pas si nous n'avions rien d'important à y raconter. Nous sommes convaincus que ces histoires méritent d'être racontées », précise le studio comme pour rassurer les fans qui douteraient de la pertinence d'un tel retour. Deux projets auxquels le studio pense depuis un moment comme évoqué dans le documentaire Grounded 2.

© SIE / Naughty Dog.

The Last of Us 3 officiellement annoncé ?

Pour le moment, le studio n'a pas confirmé si l'un de ces jeu était le très attendu The Last of Us 3. Nous ne pouvons donc que faire avec ces annonces et continuer à théoriser sur la suite de la licence. Un potentiel The Last of Us 3 pourrait tout à fait faire suite au voyage d'Ellie et Abby au vu de la fin ouverte pour les deux héroïnes . Neil Druckmann a bien mentionné la suite à plusieurs reprises sans jamais utiliser les mots clés. Avec ces annonces, on comprend mieux ce choix de rester « entre-deux ». Peut-être même que Naughty Dog choisira de mettre en avant de nouveaux personnages et de construire quelque chose de différent au sein de sa franchise. Pour le moment, nous n'avons finalement que deux exemples de jeux The Last of Us ; Naughty Dog pourrait tout à fait choisir d'aller sur un tout autre terrain pour se diversifier et tenter autre chose.

Un nouveau jeu multijoueur pour TLOU ?

Toujours est-il qu'un retour de The Last of Us Factions reste très peu probable, quand bien même les fans ne demandent que ça. À moins que le studio ait finalement trouvé la recette parfaite, l'annulation s'est faite dans la douleur pour les développeurs qui n'ont jamais vraiment réussi à accorder leurs violons concernant le chemin à prendre tout en faisant face à la réalité des jeux-services et des attentes. Peut-on encore espérer une expérience multijoueur dans l'univers de TLOU ? À ce stade, impossible de le savoir. Le studio est très occupé avec son prochain gros jeu qu'est Intergalactic, et c'est bien lui qui va tirer toute la couette dès l'année prochaine. Il faudra donc prendre son mal en patience avant d'avoir d'autres infos sur la suite de TLOU.