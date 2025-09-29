Les fans de The Last of Us ne vont pas en croire leurs yeux quand ils vont découvrir tous les collectors qui viennent d'être annoncés. De grosses surprises vous attendent.

La carte bancaire des fans de The Last of Us va flamber. Vendredi dernier, nous étions le 26 septembre. Cette date est non seulement l'anniversaire de Joel Miller, protagoniste de la saga, mais elle marque aussi le jour où l'Apocalypse a débuté dans le lore du jeu. C'est donc tout naturellement que Naughty Dog en a fait un jour communautaire pour les fans, parfaite occasion pour annoncer une tonne de nouveaux collectors, dont certains que les fans vont forcément adorer.

Un tas de collectors The Last of Us inédits

Cette année encore, le The Last of Us Day a été fourni en matière de nouveaux collectors. Objets traditionnels à chaque édition, les figurines étaient à l'honneur. Les fabricants Dark Horse et Sideshow ont sauté sur l'occasion de proposer de nouveaux modèles.

Le premier a ainsi présenté sa toute première statuette de colosse, avec un sens du détail qui va jusque dans la reproduction de son attaque aux bombes fongiques. Comptez 190,40 €, hors frais de port, pour la précommande.

© Dark Horse.

Le second, quant à lui, s'est reposé sur une valeur sûre en proposant un claqueur. Sa reproduction s'inspire directement de la série HBO, comme c'était déjà le cas avec sa figurine de Joel sous les traits de Pedro Pascal. Impressionnant de réalisme, l'infecté est déjà en précommande à un peu plus de 250 €, hors frais de port.

© Sideshow.

Des mignonneries inspirées de The Last of Us

Certains fabricants mises quant à eux sur plus de minimalisme pour proposer des collectors loin d'être aussi effrayants que les statuettes ci-dessus. C'est le cas de Youtooz et de Fangamer, qui gâtent les fans de The Last of Us à leur manière cette année. Le premier a misé de nouvelles figurines et des peluches à l'effigie de Joel, Ellie et même de la jument Paillette, tels qu'ils apparaissent dans TLOU 2.



© Youtooz.

De son côté, Fangamer s'offre une nouvelle collaboration avec Naughty Dog pour proposer deux nouvelles peluches qui vont étonner les fans. Tout de suite reconnaissable, on retrouve d'une part le requin issu de l'aquarium de Seattle dans The Last of Us Part 2. En revanche, la deuxième est plus surprenante puisqu'il s'agit d'une reproduction... de brique ! Comme vos héros, vous pourrez les lancer sur votre adversaires, mais sans les blesser. Les précommandes ouvriront prochainement avec une idée des prix à ce moment-là.



© Fangamer.

Des collaborations étonnantes (et canons !)

Le The Last of Us Day 2025 a été plein de surprises, on peut le dire. La licence s'offre une collaboration inattendue avec la marque de chaussures Timberland. En résulte une sublime paire de bottes dont le design recèlent de nombreux Easter eggs, comme une pièce de monnaie, le logo des Lucioles et leur devise inscrite dans la semelle intérieure. C'est l'équipement parfait pour vos randonnées de survivant ! Malheureusement, le modèle ne semble pas disponible en France.

Mais, la plus grosse surprise du 26 septembre était sans aucun doute la collaboration entre PlayStation et Magic The Gathering. Le jeu de cartes à jouer et à collectionner va produire des cartes à l'effigie des héros phare de l'éditeur, dont ceux de The Last of Us. Quatre cartes tirées de la licence de Naughty Dog ont été dévoilées. On y retrouve Ellie jeune et plus âgée, Abby et Joel. Le studio californien aura aussi le privilège d'une carte représentant Nathan Drake, de son autre saga phare : Uncharted.







© Wizards of the Coast.