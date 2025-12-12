Le rendez-vous était pris. Après avoir co-créé The Last of Us aux côtés de Neil Druckmann, Bruce Straley fera prochainement son grand retour dans le monde du jeu vidéo. Après neuf ans d’absence, il a dévoilé son premier jeu sous la bannière de son studio indépendant, Wildflower Interactive, lors des Game Awards 2025.

C’est donc un moment doux et poétique que Wildflower Interactive nous a proposé avec Coven of the Chicken Foot, un jeu de plateforme-puzzle qui fusionne exploration, narration et un duo de protagonistes singulier, lors des Game Awards 2025. Développé sous la direction de Bruce Straley, vétéran de Uncharted et The Last of Us, ce nouveau jeu indépendant cherche ainsi à rendre hommage aux classiques du genre. Le tout en y injectant une dynamique attachante entre ce duo.

Dans Coven of the Chicken Foot, vous incarnez Gertie, une sorcière que la fleur de l’âge n’a pas épargnée. Pas de combats à l’épée ou de double-sauts pour cette petite mamie. Elle devra plutôt apprendre à collaborer avec un compagnon étrange, une créature qui évolue et réagit en fonction des situations, ne parle pas mais apprend et grandit avec le joueur. Ce sera alors cette relation qui sera au cœur de l’expérience de ce monde semi-ouvert. Des donjons sombres aux forêts luxuriantes, chaque environnement du jeu du co-créateur de The Last of Us a sa propre histoire à raconter, sans qu’un mot ne soit prononcé. Le jeu laisse l’environnement et l’évolution du duo révéler l'intrigue progressivement.

Un hommage aux classiques

Loin du réalisme de The Last of Us, Coven of the Chicken Foot s’appuie donc sur une direction artistique au style crayonné qui ne manque pas de charme. « Ce jeu rend hommage au plaisir et à la simplicité des jeux old school, tout en réinventant la combinaison entre narration et interactivité d'une manière nouvelle et stimulante. Je suis très fier de ce que nous avons construit chez Wildflower. J'ai hâte que les joueurs explorent le monde que nous créons et fassent connaissance avec notre adorable duo. », a ainsi expliqué Bruce Straley dans un communiqué de presse. Pour l’instant, le nouveau jeu du co-directeur de The Last of Us est prévu uniquement sur Steam, sans date de sortie précise.

Source : Wildflower Interactive