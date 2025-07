Avis aux amateurs de la série The Last of Us de chez HBO : un splendide collector est disponible en précommande, et clairement, il a de quoi charmer malgré son prix… un peu élevé.

Bonne nouvelle pour les fans de The Last of Us ! La célèbre marque Hot Toys vient de dévoiler une toute nouvelle figurine de collection à l’échelle 1/6, entièrement dédiée à Joel Miller. Tirée directement de la série HBO, cette pièce ultra-détaillée est dès maintenant disponible en précommande chez Sideshow Collectibles, au prix de 253,56 €. La livraison est prévue entre juillet et décembre 2026. Oui cela fait tout de même assez cher, mais la qualité est assez folle.

Un hommage fidèle à un personnage culte de The Last of Us

Joel, c’est l’âme de The Last of Us. Un père brisé, un survivant endurci, un homme rongé par ses choix. Et cette figurine réussit l’exploit de capturer toute la profondeur du personnage. Son visage, sculpté avec un réalisme bluffant, reflète à la fois la fatigue, la dureté et une forme de tendresse résignée. Petit détail qui fait la différence : les yeux sont mobiles, pour un rendu encore plus vivant. Franchement c'est bluffant par rapport au véritable Pedro Pascal.

Côté tenue, on retrouve la fameuse veste cirée, la chemise en jean, le pantalon usé et les chaussures de marche. Tout est là. Jusqu’à la montre offerte par sa fille Sarah, symbole de son passé brisé dans The Last of Us.









Un pack au complet

Pas de Joe de The Last of Usl sans son arsenal. La figurine est livrée avec tout ce qu’il faut pour survivre dans un monde ravagé :

Un couteau de combat

Un revolver fidèle à celui de la série

Un fusil d’assaut ultra-détaillé M4, avec chargeur amovible et crosse réglable

M4, avec chargeur amovible et crosse réglable Une lampe torche pour les explorations nocturnes comme dans la série TLOU

pour les explorations nocturnes comme dans la série TLOU Et bien sûr, un sac à dos abîmé, recouvert de duct tape, comme dans la série

À cela s’ajoutent sept mains interchangeables, pour varier les poses : détendues, fermées, ou prêtes à dégainer. Le tout repose sur un socle personnalisable, avec le logo de la série et le nom du personnage de TLOU. Les précommandes sont ouvertes.