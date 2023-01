Naughty Dog donne des nouvelles de The Last of Us Factions et discute de l’avenir de la licence. Ce n’est que le début et de grosses surprises vous attendent.

Bientôt 10 ans que The Last of Us est sorti. En juin 2023, la licence devenue culte fêtera son dixième anniversaire. A cette occasion, Naughty Dog a publié une rétrospective de la série sur son blog officiel. L’occasion de faire un point sur les chiffres, de remercier les fans, mais aussi de donner des nouvelles de The Last of Us Factions, le jeu multijoueur tant attendu.

Ce n'est que le début pour The Last of Us, une image du multi

Juin 2013, Sony sortait ce qui allait être une de ses licences phares. The Last of Us a marqué toute une génération et la franchise s’apprête désormais à arriver sur petit écran. A l’approche de la sortie de la série TLOU par HBO, Naughty Dog fait un point sur ce que les fans sont en droit de s’attendre pour le dixième anniversaire du jeu. On apprend tout d’abord que la franchise, et donc l’ensemble des jeux, s’est écoulée à plus de 37 millions d’exemplaires dans le monde entier jusqu’en décembre 2022. Un chiffre qui devrait assurément grimper à nouveau avec le public plus casual qui va découvrir les aventures de Joel et Ellie sur HBO Max.

Naughty Dog avait promis quelques surprises pour 2023 et certaines d’entre elles seront liées à The Last of Us. « Même après 10 ans, on a l'impression que TLOU ne fait que commencer. Et cette année chargée vous montrera certainement pourquoi » tease-t-il. En attendant de le découvrir par nous-même, le studio californien promet de donner des nouvelles de TLOU Factions, le jeu multijoueur, plus tard dans l’année. Le projet dirigé par Vinit Agarwal, Joe Pettinati et Anthony Newman, se veut être une nouvelle expérience plus fraîche de ce que les Dogs ont pu proposer à ce jour.

Il s’inscrira néanmoins dans la lignée des autres productions du studio avec « des histoires, des personnages et une jouabilité incroyables » promettent les équipes. Il faudra néanmoins patienter encore un peu pour avec des nouvelles plus concrètes et un aperçu plus juteux de ce The Last of Us Factions. En attendant, le studio PlayStation a dévoilé un nouveau concept art, histoire que les fans aient quelque chose à se mettre sous la dent. Le gameplay et des informations sur le modèle économique arriveront prochainement. Patience donc.