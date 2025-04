À l'aube de la saison 2 de la série HBO Max The Last of Us, le créateur et le showrunner se positionnent sur un point du jeu qui fait débat et qui donne lieu à des avis polarisés.

Des millions d'abonnés Max ont pu découvrir le phénoménal The Last of Us avec la série live-action adaptée par le directeur Neil Druckmann et Craig Mazin connu pour le show HBO Chernobyl. Si cette adaptation a pris de nombreuses libertés, il y a des éléments de l'histoire qui ne pouvaient pas être modifiés, sous peine de desservir complètement l'histoire originale. Au cours d'une interview, les deux hommes ont d'ailleurs partagé leur avis personnel sur un passage clé qui conditionne le deuxième jeu et par conséquent la saison 2 de la série TLOU. On a enfin une réponse à une grande question !

Attention spoilers !!!

Neil Druckmann donne son avis personnel sur ce débat éternel

Nos confrères outre-Atlantique d'IGN ont pu discuter avec Neil Druckmann et Craig Mazin à quelques jours de la diffusion de la saison 2 de The Last of Us. Depuis la sortie du premier jeu en 2013, il y a une grosse question que tout le monde se pose à propos des mensonges formulés par Joel et de son action d'avoir sauvé Ellie, au risque que l'humanité ne disparaisse. Une décision inévitable pour Joel qui voit une fille de substitution en Ellie, après que la sienne ait été abattue dans l'introduction du jeu et dans le premier épisode de la série The Last of Us.

Après des années, le créateur tranche définitivement et répond à cette question que tout le monde se posait « Joel a-t-il eu raison de sauver Ellie ? ». Et accessoirement de lui mentir ? « Je pense que Joel avait raison. Si j'étais dans la position de Joel, j'espère que je serais capable de faire ce qu'il a fait pour sauver ma fille » déclare Neil Druckmann, l'un des papas de la franchise The Last of Us.

Pour ou contre les agissements de Joel dans The Last of Us ?

Si l'avis du créateur est intéressant, et va dans le sens de ce que beaucoup de joueuses et joueurs peuvent penser, le showrunner Craig Mazin a aussi apporté son point de vue sur la fin marquante de The Last of Us à laquelle la question de nos confrères fait référence.

« C'est très intéressant, car je pense que si j'étais à la place de Joel, j'aurais probablement fait ce qu'il a fait. Mais j'aime à penser que je ne l'aurais pas fait. C'est le côté intéressant de la moralité de la chose. Et c'est pourquoi la fin du premier jeu est si provocante et si merveilleuse. Elle ne vous permet pas de vous en sortir en tant que joueur ».

Parmi les acteurs comme Bella Ramsey (Ellie) ou Isabelle Merced (Dina), on préfère en revanche se cacher derrière un « C'est compliqué ». La conséquence de ce sauvetage est l'un des éléments principaux scénaristiques de The Last of Us 2, qui sera donc traité dans la saison 2 de la série HBO Max.

Source : IGN.