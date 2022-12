L'histoire de The Last of Us jamais égalée par aucun autre jeu vidéo jusqu'à maintenant ? Pour cette personne impliquée dans la franchise, la question elle est vite répondue.

Lorsque l'on fait l'éloge de The Last of Us, la qualité de la narration, des personnages et de leur développement, reviennent systématiquement. Du jamais vu pour Craig Mazin.

Craig Mazin (Chernobyl) ébahi par le scénario de The Last of Us

Dans les colonnes du nouveau numéro du magazine Empire, le co-réalisateur de la série The Last of Us, Craig Mazin, a redit tout le bien qu'il pensait du jeu original. Pour lui, il n'y a tout simplement aucun équivalent en termes de scénario, tous jeux vidéo confondus.

C'est un constat sans appel : il s'agit de la plus histoire qui ait jamais été racontée dans les jeux vidéo. Ils étaient simplement des personnes. Et ça, en soi, c'est extrêmement rare dans les jeux. Le fait qu'ils soient si ancrés dans la réalité, et qu'ils soient parvenus à procurer ces sentiments - je n'avais jamais rien vécu de tel, et je joue aux jeux vidéo depuis 1997. Les jeux eux-mêmes sont souvent brillants à jouer, mais absolument pas brillants à regarder lorsqu'ils sont dramatisés. Neil et moi avons toujours su nous demander : « Pourquoi ne faisons que ce qui est dans le jeu ? Que pouvons-nous faire pour aller au-delà ? ». Craig Mazin (Chernobyl, série The Last of Us...) via Empire.

En bonus, une nouvelle image de Joel et Ellie dans la série The Last of Us.

Image inédite de la série HBO TLOU.

La série The Last of Us sera diffusée le 15 janvier 2023 sur HBO Max outre-Atlantique. Une adaptation qui devrait enfin révéler le plus grand secret du jeu.