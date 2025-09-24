À quelques jours du traditionnel événement communautaire dédié à la licence, Sony fait une belle surprise aux fans au point de faire poindre un nouvel espoir pour The Last of Us 3.

Désormais, il faut compter avec l'univers post-apocalyptique de Naughty Dog partout autour de nous. Jouissant déjà d'un statut culte dans le milieu vidéoludique, HBO a ensuite fait exploser la renommée de la licence auprès du grand public par son adaptation sous forme de série. Dès lors, et surtout compte tenu de la conclusion du dernier volet sur PS4 et PS5, bien des joueuses et joueurs souhaiteraient un The Last of Us 3. Justement, les équipes nous auraient-elles donné un indice cette semaine ?

Les figures phares de Naughty Dog sous la caméra de Sony

Les fans de Naughty Dog ont bien commencé la semaine grâce à Sony ! L'entreprise à la pointe de la technologie en matière d'image et de son a partagé un clip vidéo en hommage à la licence la plus célèbre du studio californien. En une minute, la mise en scène hyper produite, hyper calibrée, donne un sentiment de teaser tout en revisitant les coulisses de la production des deux opus vidéoludiques. Dès lors, beaucoup ont pensé à un clin d'œil pour un futur The Last of Us 3.

Il faut dire que Sony a mis les moyens pour son clip ! Il réunit à la fois Neil Druckmann, PDG de Naughty Dog et co-créateur de la licence, Halley Gross, co-scénariste de TLOU 2 et de la série HBO, Gustavo Santaolalla, le compositeur historique de la saga, et Ashley Johnson, l'interprète originale d'Ellie qui se prête également à la narration pour la vidéo. Au-delà du spot, qui met largement les produits de la marque en vedette, on retrouve en outre une playlist servant de mini-making of des jeux sous forme de courts entretiens avec chacun des invités. Pas d'annonce explicite de The Last of Us 3 ou autre donc, à moins que...

Un teasing pour The Last of Us 3 ou un autre projet ?

Ce coup de projecteur offert par Sony et Naughty Dog sur la licence a de quoi interpeler et ça n'a pas loupé. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont affolés à la vue d'images de motion-capture et de cette réunion de haute volée. Il n'en fallait pas plus pour que les gens crient à l'annonce imminente de The Last of Us 3 :

De plus, cette vidéo sort quelques jours du The Last of Us Day. Chaque 26 septembre fait office de journée communautaire pour les fans. Ce point de rendez-vous donné depuis 2013 à la date à laquelle la pandémie de Cordyceps a éclaté dans le lore est l'occasion de nombreuses annonces, généralement pour de nouveaux produits dérivés (vinyles, figurines, etc.), mais pas seulement. Et si Naughty Dog préparait quelque chose de plus cette année ?

Il est déjà arrivé que nous ayons des annonces croustillantes, par exemple pour la série HBO. Parler d'un The Last of Us 3 serait peut-être un peu trop rêveur. Néanmoins, la tenue d'une conférence State of Play ce soir pourrait coïncider pour dévoiler quelque chose d'une plus grande ampleur. On peut également penser à une présentation qui porterait sur l'attraction Sony déjà évoquée auparavant, ou quelque chose d'insolite, à l'instar d'un livre audio accompagnant la publication du script de TLOU 1 et TLOU 2. Il faudra donc rester à l'écoute ces jours-ci.