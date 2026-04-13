Les rumeurs et les espoirs se percutent régulièrement sur la toile quand il est question d'un potentiel "The Last of Us 3", nous en avons encore eu un exemple ce week-end.

Naughty Dog serait-il en passe de réaliser un rêve de fans ? La probabilité d'un The Last of Us 3 ne serait pas totalement absurde au regard de toutes les prises de parole du studio depuis 6 ans. Le sujet a même été de nouveau soulevé ce week-end par le biais d'un internaute qui a remis le feu aux poudres. Cependant, vous allez voir que les détails soulevés ne sont pas tout à fait ceux qu'on croit.

The Last of Us 3, le vrai du faux des rumeurs

Si vous êtes un habitué des réseaux sociaux et que vous suivez les comptes de fans qui partagent l'actualité des jeux de Naughty Dog, le pseudonyme DomTheBomb ne vous est certainement pas étranger. L'internaute poste régulièrement à propos d'un vivier de jeux narratifs dont il est fan, dont la saga post-apo phare de PlayStation. Ainsi, hier, il relayait des propos concernant The Last of Us 3. Pour lui, le jeu serait le « troisième projet » du studio à la patte rouge. Mais qu'en est-il vraiment ?

En réalité, rien de nouveau sous le soleil. De fait, si on regarde la source de Dom, on constate qu'il s'agit d'un post d'un certain Alir (@AlexandreNGamR sur X.com) qui remonte au mois de mars dernier. Un post qui, d'ailleurs, ne fait que rapporter ce qui a été déjà suggéré par Naughty Dog et relayé officieusement par un insider, Daniel Richtman (alia @DanielRPK). À savoir que Neil Druckmann en personne évoque The Last of Us 3 depuis des années. Voilà pourquoi, par la suite, l'insider a révélé que le studio travaillait sur trois projets :

Intergalactic The Heretic Prophet , officiellement annoncé.

, officiellement annoncé. Un troisième The Last of Us , en cours d'écriture mais dont l'avancée reste incertaine à ce jour.

, en cours d'écriture mais dont l'avancée reste incertaine à ce jour. Un troisième jeu confié à Shaun Escayg, qui pourrait être “Uncharted 5”.

C'est justement ce potentiel Uncharted 5 qui a mis Alir sur le devant de la scène virtuelle ce week-end. L'internaute s'est targué de plusieurs messages sur les réseaux sociaux, entre leaks et pures spéculations. Sauf que ses posts ont vite été remarqués, puis relayés par de plus gros comptes. Face à cet explosion médiatique, il a donc rétropédalé lui-même, rappelant qu'il s'agissait pour beaucoup d'hypothèses. The Last of Us 3 n'a d'ailleurs même pas été mentionné. Aucune nouveauté de ce côté donc.