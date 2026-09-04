The Last of Us 3 semble une nouvelle fois se confirmer sagement dans la bouche de Neil Druckmann, qui confirme officiellement que Naughty Dog a encore des projets pour la licence.

Au cours d'une interview, Neil Druckmann a une nouvelle fois fait un clin d'œil à ce qu'on pense être The Last of Us 3. Le patron de Naughy Dog a effectivement confirmé que la licence était loin d'être enterré. Le studio californien a encore des projets pour elle et il ne parle pas de la série HBO.

Naughty Dog a encore des projets pour la licence au-delà de HBO

Longuement interrogé par le Washington Post au sujet de l'écriture scénaristique dans le domaine du jeu vidéo, Neil Druckmann en est venu à parler des différences entre les médiums. Ainsi, il a rapidement abordé le sujet de l'adaptation live-action de l'œuvre de sa vie, The Last of Us, par la chaîne HBO, avant de parler plus généralement de l'avenir licence chez Naughty Dog.

Après avoir rappelé que ni lui, ni Naughty Dog n'ont eu de rôle créatif sur la saison 3 de The Last of Us HBO, Druckmann a expliqué qu'il ne pouvait donc pas parler de l'avancement de la production. En revanche, il estime que « ce pourrait être la conclusion de cette adaptation ». Pour autant, cela ne veut pas dire que ce sera la fin de l'exploitation de la licence, au contraire :

Naughty Dog reste en charge de la licence et [...] nous n'en avons pas terminé avec The Last of Us. Nous avons une poignée de projets en préparation que je serai très heureux de vous présenter quand le moment sera venu. Neil Druckmann, pour The Washington Post.

The Last of Us 3 encore sur le point de s'officialiser ?

Neil Druckmann confirme que la licence post-apo va encore faire l'objet de projets au sein même du studio Naughty Dog. Difficile, dès lors, ne pas imaginer au moins un autre jeu vidéo dans les cartons. D'autant plus que le président du studio tease « un nouveau chapitre », qu'on imagine être The Last of Us 3, depuis des années déjà :

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Qu'il s'agisse véritablement de The Last of Us 3 ou d'un autre projet, la licence n'a clairement pas dit son dernier mot. Soulignons aussi que Naughty Dog est occupée avec d'autres projets depuis son dernier jeu, ce qui retarde évidemment l'arrivée d'un troisième volet. En tout cas, il nous faudra encore patienter pour en avoir confirmation, mais l'espoir est largement permis.

Neil Druckmann teasait The Last of Us 3 dans le making of Grounded II. © Naughty Dog