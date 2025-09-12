Entre nouvel opus, remake, remasters et adaptation, The Last of Us a eu un planning bien rempli au cours des cinq dernières années. Et Neil Druckmann l’assure : ce n’est pas encore terminé.

Ce n’est désormais plus un secret : après avoir passé deux générations à se consacrer à Uncharted et The Last of Us, Naughty Dog se prépare actuellement pour le lancement de sa nouvelle licence, Intergalactic: The Heretic Prophet, sur laquelle les informations se font encore très rares. Et si bien des joueurs sont naturellement impatients de découvrir ce que nous réserve le studio avec ce nouveau projet, beaucoup continuent malgré tout d’espérer que The Last of Us 3 finira par arriver un jour. Ce qui, visiblement, semble plutôt bien parti.

Naughty Dog est loin d’en avoir fini avec The Last of Us

En effet, s’il a pu être difficile de savoir sur quel pied danser à ce sujet au cours des derniers mois, les plus récentes déclarations de Neil Druckmann semblent tout de même de plus en plus s’orienter dans cette direction. Pour preuve, après avoir assuré qu’il ne fallait pas vraiment compter sur un The Last of Us 3, le boss de Naughty Dog a finalement rouvert la porte à cette idée, en multipliant les déclarations sur le fait qu’il avait déjà des pistes pour l’histoire. Et il continue aujourd’hui en allant jusqu’à évoquer l’existence de nouveaux projets.

« Avec ‘The Last of Us’, nous avons réalisé un roman graphique, puis nous avons travaillé pendant un certain temps sur un film qui n’a pas abouti et qui est finalement devenu une série télévisée. Et il y a d’autres projets en cours dans l’univers de ‘The Last of Us’ qui n’ont pas encore été annoncés » a-t-il notamment confié au micro de Variety, après avoir été interrogé sur les possibilités de voir Intergalactic être adapté à son tour. Bien sûr, rien ne dit qu’il est question de The Last of Us 3 pour le moment. Mais encore une fois, cela reste plutôt bon signe.

© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

D’autant plus qu’au vu du succès rencontré par la licence, on imagine de toute façon bien mal PlayStation se priver de la possibilité de voir un troisième opus être conçu. La grande question, cependant, reste désormais de savoir ce dont il est réellement question avec ces fameux « projets en cours ». Malgré l’annulation de son jeu multijoueur, Naughty Dog travaillerait-il de nouveau sur un spin-off ? Est-il question de nouveaux projets transmédias ? Ou parle-t-il déjà indirectement de The Last of Us 3 ? On a hâte de le découvrir.

Source : Variety