The Last of Us 3 revient sur le tapis et cette fois les nouvelles ne vont pas plaire aux fans. Neil Druckmann a été honnête et ça va clairement calmer les attentes.

En près d’une dizaine d'années, deux jeux et une série, la licence The Last of Us s'est très largement positionnée comme un monument du jeu vidéo. Finesse de l’écriture, mise en scène, personnages touchants, brutaux, vivants… même l’aspect technique est une réussite. Fort de ce succès, une série est mise en chantier chez HBO sous l’aile de Greg Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, tête pensante derrière la création de la franchise. Si le grand public attend la saison 2 de la série impatiemment, les joueurs, eux, se rongent les ongles en surveillant l’arrivée tant espérée de The Last of Us 3. Et si l’on avait bon espoir jusqu’ici, il semblerait que les plans sont finalement en train de changer.

À plusieurs reprises, Neil Druckmann a été interrogé sur le développement de The Last of Us 3. Au début il bottait en touche, mais finalement, il a fini par nous faire entendre qu'il y avait peut-être des concepts, des idées pour faire une suite… L'espoir était donc permis, mais dernièrement il semblerait que tout ait changé.

Neil Durckmann refroidit les ardeurs des fans concernant The Last of Us 3

C’est au micro de Variety que Neil Druckmann a fait une déclaration qui risque de refroidir plus d’un fan. Alors qu’il est longuement questionné sur la série The Last of Us, arrive le moment où l’on parle de la suite du show. Combien de temps durera la série ? En l’état, les joueurs savent d’entrée de jeu qu’après l’histoire de The Last of Us 2, il n’y a plus rien. Se pose alors justement la question d’un troisième jeu qui pourrait donc pousser davantage la série à se développer.

Lorsque The Last of Us 3 est mis sur le tapis, Druckmann soupire et s’avoue peu surpris par l’arrivée de cette question avant de déclarer : « Je pense que la seule chose que je dirais, c'est de ne pas parier sur le fait qu'il y aura plus de The Last of Us. Cela pourrait être le cas ». Autrement dit, il est probable que The Last of Us Part 3 n’arrive jamais. Était-il fatigué de devoir répondre à cette interrogation à chaque prise de parole alors qu’il avait dit vouloir se concentrer sur d’autres projets avant ? Ou est-ce que Naughty Dog commence vraiment à se dire qu’une suite n’aurait pas vraiment de sens ? On est encore dans le brouillard.

Déjà la dernière fois que Neil Druckmann affirmait « ne jamais penser à plusieurs jeux en même temps ». En l’état donc, The Last of Us 3 n’est pas à l’ordre du jour. Le studio est occupé avec sa nouvelle licence, Intergalactic : The Heretic Prophet qui suscite déjà beaucoup de réactions. La prochaine fois que l’on retrouvera Ellie et la clique, ce sera donc pour la saison 2 de la série, qui n’a d’ailleurs toujours pas de date de diffusion, mais qui nous offre plein d’infos au compte-goutte.

Source : Variety