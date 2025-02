Neil Druckmann s'est récemment exprimé au DICE Summit de Las Vegas. Or, ses propos éveillent des doutes sur le bon développement The Last of Us Part III

L'avenir de Naughty Dog commence enfin à se dessiner. Après des années sans nouvelle licence originale, le studio a finalement dévoilé une création inédite. Depuis quatre ans, il planche sur Intergalactic The Heretic Prophet. Mais alors, quid de The Last of Us 3 ? L'ultime volet de la licence post-apocalyptique est particulièrement attendu des fans. D'autant plus depuis que Neil Druckmann, son co-créateur, a susurré publiquement qu'un dernier chapitre attendrait Ellie, l'héroïne. Pourtant, l'homme fait des déclarations qui sèment le doute sur l'avancée du projet.

Une réunion spéciale pour PlayStation

Tout dernièrement s'est tenu le DICE Summit de Las Vegas. L'événement rassemble chaque année des professionnels de l'innovation technologique et du divertissement pour des présentations et des échanges souvent riches d'instructions. Plusieurs personnalités de PlayStation étaient présentes, donc Neil Druckmann, qui a peut-être laissé échapper un indice sur le développement de The Last of Us 3, et ce n'est pas pour nous rassurer.

Le patron de Naughty Dog s'est ainsi installé avec un de ses confrères, Cory Barlog (Santa Monica Studio), pour parler de leur métier et des doutes qui les habitent pendant la création. Un point a fait tiquer les fans du studio à la patte rouge. C'est notamment à propos de The Last of Us 3 qu'ils s'inquiètent. De fait, le père de la licence a confié qu'il « ne pense jamais à plusieurs jeux » quand il en conçoit un nouveau. Par là, il veut dire qu'il ne voit pas au-delà de ce sur quoi il travaille sur le moment présent. Alors, comment envisage-t-il la suite ?

Neil Druckmann.

Quels sont les plans de Neil Druckmann pour The Last of Us 3 ?

Neil Druckmann relève un élément qui n'est pas anodin dans sa façon d'appréhender son rôle de game director et scénariste : les jeux, à l'heure actuelle, prennent un temps monstre. Non seulement ils sont « prenants », mais cela sur une durée qui se compte en années de production. Puis, il admet qu'il y a un peu de superstition qui le guide. « Je pense que vous vous portez la poisse si vous commencez à penser à la suite » dit-il. Ainsi, il se rappelle que Naughty Dog a conçu chaque Uncharted un à un, sans s'avancer trop vite pour le suivant. Il semble avoir adopté la même posture pour The Last of Us 3.

Pour autant, il ne nie par qu'en planchant sur le deuxième volet de la saga, des hypothèses naissaient en lui sur « la direction que [le jeu] pourrait prendre s'[il avait] l'occasion d'en faire un autre ». Mais, tant qu'il ne travaille pas concrètement sur le projet, il explique qu'il ne garde pas ces idées en tête. Chaque chose en son temps finalement. Ce n'est qu'une fois un jeu terminé et une « idée géniale » trouvée que Druckmann explique être prêt à « faire de [s]on mieux pour la mettre en œuvre ».

Cela dit, Druckmann a déjà avoué avoir commencé à travailler sur des ébauches de scénario avec sa co-scénariste, Halley Gross. Il avait confessé cela quelques mois après la sortie de TLOU2. Dès lors, le fait qu'il travaille maintenant sur Intergalactic voudrait-il dire qu'il n'a pas eu l'« idée géniale » pour The Last of Us 3 ? À moins que... Naughty Dog est repassé à un mode de fonctionnement multiprojet. Dès lors, le dernier volet de ce qui devrait être un triptyque post-apo pourrait bien être en préparation. Pour autant, il pourrait n'être toujours qu'au stade de pré-production.

Ellie dans le premier trailer de The Last of Us Partt II. © Naughty Dog.